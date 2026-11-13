Varningen till alla med solceller: Gör inte detta med panelerna i vinter

Värst är bomaterialet. När fåglarna drar in torra kvistar, fjädrar och löv direkt mot elkablar och kontakter uppstår en direkt brandrisk vid elfel, konstaterar Brandskyddsföreningen i tidningen BrandSäkert.

Fåglarna hackar även sönder kabelisoleringen. En enda fläck spillning räcker för att skugga en cell, slå ut stora delar av anläggningens effekt och skapa lokal överhettning i form av så kallade hot-spots, enligt elbolaget Grönkraft.

För att stoppa fåglarna krävs nät i stål eller UV-beständig plast, alternativt speciallister med clips runt panelgruppens ytterkant, råder Anticimex och BeGone. Borrar du i panelernas ramar ryker garantin och glaset kan spricka. Aktiva bon med ägg eller ungar är dessutom fredade under häckningstid.

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Snöskottning ger osynliga sprickor

Mellan december och februari står en svensk solcellsanläggning bara för ungefär fem procent av årsproduktionen, skriver Fastighetstidningen. Ändå ger sig många husägare upp på hala vintertak med skyffeln i högsta hugg.

Det gör betydligt mer skada än nytta. Felaktig snöröjning skapar osynliga mikrosprickor i solcellerna, visar svensk forskning från institutet RISE inom projektet Snövis som Elinstallatören hänvisar till. Vanliga snöskyfflar, metallverktyg och hårda borstar repar och knäcker cellerna.

Häller du varmt vatten på kalla paneler spricker glaset direkt av temperaturchocken. Snön bör ligga kvar tills den glider av vid töväder, och vid extrema mängder ska enbart en takraka med teleskopskaft och mjukt gummi användas från marken.

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