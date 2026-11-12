Ingrid lurades på 90 000 – då krävde Klarna henne på mer pengar

”Ett otroligt proffsigt intryck. Det fanns inget som gjorde misstänksamt på att man inte visste vad man höll på med”, säger Ingrid till TV4 Nyheterna, som först granskade fallet.

Under samtalet förmåddes hon att använda sitt BankID. Kort därefter var hennes buffertkonto tömt på drygt 50 000 kronor. Morgonen därpå upptäckte hon nya uttag. Någon hade skapat ett Klarnakort i hennes namn och handlat varor för drygt 40 000 kronor, rapporterar även nyhetssajten Nu.se.

Fakturan pausades aldrig under utredningen

Ingrid spärrade kontot direkt. Trots det meddelade Klarna efter bara några dagar att bolaget inte hittat några bevis på brott. Kraven fortsatte dimpa ner i brevlådan.

”Sen får jag påminnelse om att förfallodatum närmar sig och sen att det har passerat. Då tar jag kontakt med dem igen och frågar vad gör ni. Får då svar att jag får betala”, säger Ingrid.

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Först när TV4 ställde frågor rev Klarna fakturan. Betaljätten medger att bedragarna lyckades runda spärrarna med manipulerade BankID-signeringar och sms-koder, men konstaterar att den interna uppföljningen brustit. Bolagets rutin att frysa fakturor under pågående utredning följdes aldrig.

IT-säkerhetsbolaget NordVPN varnar för att metoden exploderat. Bedragare bygger upp en akut panik hos offret för att tvinga fram snabba klick på falska länkar eller godkännanden via telefon.