Polisens varning: Falska trafikböter skickas via sms till bilister

Utskicken uppges komma från ”Trafikpolisen” eller Polismyndigheten. Avsändarna varierar mellan olika mobilnummer och e-postadresser.

Mottagaren påstås ha brutit mot trafikreglerna. Syftet är att få personen att klicka på länken och genomföra en betalning. Polisen understryker att de aldrig kräver in böter via länkar i textmeddelanden.

Bluff-sms:en ser ut att komma från ”Trafikpolisen” eller polisen och innehåller ett påstående om trafikbrott samt en klickbar betallänk från skiftande telefonnummer eller e-postadresser. (Foto: Polisen)

Drabbar regioner i nord och väst

Anmälningarna rullar in från flera håll. I polisregion Nord har personer i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland fått meddelandena, uppger Oskarshamns-Nytt. Skaraborgs Nyheter rapporterar om samma utveckling i Västra Götalands län och region Väst.

Samtliga ärenden har registrerats som försök till bedrägeri.

Metoden bygger på stress. Bedragarna vill att bilisten ska tro att kravet är officiellt och betala utan att kontrollera avsändaren.