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Teknik

Polisens varning: Falska trafikböter skickas via sms till bilister

Polisen och Stöldskyddsföreningen varnar för en pågående våg av falska sms om trafikböter där bedragare försöker lura mottagare att betala via länkar. (Foto: Janerik Henriksson/TT)
Polisen och Stöldskyddsföreningen varnar för en pågående våg av falska sms om trafikböter där bedragare försöker lura mottagare att betala via länkar. (Foto: Janerik Henriksson/TT)

Bedragare skickar just nu ut falska sms om obetalda trafikböter i polisens namn. Myndigheten slår larm och uppmanar allmänheten att inte klicka.

En våg av bedrägeriförsök sveper över landet. Polisens kontaktcenter tar emot samtal från personer som uppmanas att betala påstådda böter via en bifogad länk, rapporterar Polismyndigheten.

Utskicken uppges komma från ”Trafikpolisen” eller Polismyndigheten. Avsändarna varierar mellan olika mobilnummer och e-postadresser.

Mottagaren påstås ha brutit mot trafikreglerna. Syftet är att få personen att klicka på länken och genomföra en betalning. Polisen understryker att de aldrig kräver in böter via länkar i textmeddelanden.

Bluff-sms:en ser ut att komma från ”Trafikpolisen” eller polisen och innehåller ett påstående om trafikbrott samt en klickbar betallänk från skiftande telefonnummer eller e-postadresser. (Foto: Polisen)
Bluff-sms:en ser ut att komma från ”Trafikpolisen” eller polisen och innehåller ett påstående om trafikbrott samt en klickbar betallänk från skiftande telefonnummer eller e-postadresser. (Foto: Polisen)

Drabbar regioner i nord och väst

Anmälningarna rullar in från flera håll. I polisregion Nord har personer i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland fått meddelandena, uppger Oskarshamns-Nytt. Skaraborgs Nyheter rapporterar om samma utveckling i Västra Götalands län och region Väst.

Samtliga ärenden har registrerats som försök till bedrägeri.

Metoden bygger på stress. Bedragarna vill att bilisten ska tro att kravet är officiellt och betala utan att kontrollera avsändaren.

Varning från Stöldskyddsföreningen

Stöldskyddsföreningen gick ut med en varning efter uppgifter från polisen, ett larm som samordnas via nätverket Digitala Varningsgruppen.

Rådet från myndigheten och organisationerna är direkt: klicka inte på länkar, betala inga pengar och lämna aldrig ut kort- eller kontouppgifter.

Den som redan har klickat och fört över pengar uppmanas anmäla händelsen till polisen via telefonnummer 114 14 eller polisen.se.

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Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig wallenrud@dagensps.se

Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig wallenrud@dagensps.se

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