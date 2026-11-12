Bedragare skickar just nu ut falska sms om obetalda trafikböter i polisens namn. Myndigheten slår larm och uppmanar allmänheten att inte klicka.
Polisens varning: Falska trafikböter skickas via sms till bilister
En våg av bedrägeriförsök sveper över landet. Polisens kontaktcenter tar emot samtal från personer som uppmanas att betala påstådda böter via en bifogad länk, rapporterar Polismyndigheten.
Utskicken uppges komma från ”Trafikpolisen” eller Polismyndigheten. Avsändarna varierar mellan olika mobilnummer och e-postadresser.
Mottagaren påstås ha brutit mot trafikreglerna. Syftet är att få personen att klicka på länken och genomföra en betalning. Polisen understryker att de aldrig kräver in böter via länkar i textmeddelanden.
Drabbar regioner i nord och väst
Anmälningarna rullar in från flera håll. I polisregion Nord har personer i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland fått meddelandena, uppger Oskarshamns-Nytt. Skaraborgs Nyheter rapporterar om samma utveckling i Västra Götalands län och region Väst.
Samtliga ärenden har registrerats som försök till bedrägeri.
Metoden bygger på stress. Bedragarna vill att bilisten ska tro att kravet är officiellt och betala utan att kontrollera avsändaren.
Varning från Stöldskyddsföreningen
Stöldskyddsföreningen gick ut med en varning efter uppgifter från polisen, ett larm som samordnas via nätverket Digitala Varningsgruppen.
Rådet från myndigheten och organisationerna är direkt: klicka inte på länkar, betala inga pengar och lämna aldrig ut kort- eller kontouppgifter.
Den som redan har klickat och fört över pengar uppmanas anmäla händelsen till polisen via telefonnummer 114 14 eller polisen.se.
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