Fick sitt Bank-id kapat på Max – blev av med 35 000 kronor

Adam ställde upp för att vara schyst. Det utnyttjade männen snabbt och kapade hans identitet direkt i lokalen. Bedragarna lyckades skapa nya och obehöriga Bank-id:n kopplade till hans uppgifter. När han väl förstod vad som hände var runt 35 000 kronor redan borta från bankkontot.

Adam är inte ensam om att råka illa ut på det här sättet. Enligt utredarna misstänks runt 200 personer ha drabbats av liknande kapningar i liknande miljöer. I augusti 2026 dömdes två män i 20-årsåldern i tingsrätten för inblandning i härvan. Den ena mannen erkände delar av anklagelserna medan den andra nekade helt.

Domen har överklagats och väntar på prövning i hovrätten.

Brottsförebyggande rådet larmar om ökningen

Kammaråklagare Maria Bengtsson har lett en av utredningarna kring brotten. Hon understryker att de drabbade inte ska skämmas för att de lurats. Bedrägerierna bygger just på att utnyttja människors hjälpsamhet och skapa ett falskt förtroende, vilket snabbt leder till svåra ekonomiska smällar.

Siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att just den här typen av brott breder ut sig kraftigt. Under 2025 registrerades 133 407 personer som målsägare för anmälda bedrägerier. Bedrägeri genom social manipulation är den kategori som har flest drabbade brottsoffer i statistiken.

Antalet målsägare för social manipulation har ökat med hela 270 procent sedan 2019, enligt färska siffror från Brå.