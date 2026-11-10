Mannen ville bara hjälpa till att köpa mat på snabbmatsrestaurangen. Men främlingarna kapade hans Bank-id och stal 35 000 kronor från kontot.
Fick sitt Bank-id kapat på Max – blev av med 35 000 kronor
Händelsen inträffade på snabbmatskedjan Max i centrala Göteborg hösten 2024, rapporterar SVT. En man som kallas Adam hade precis tränat klart och gick in för att äta. Två okända män bad honom då om hjälp med att betala för maten.
Adam ställde upp för att vara schyst. Det utnyttjade männen snabbt och kapade hans identitet direkt i lokalen. Bedragarna lyckades skapa nya och obehöriga Bank-id:n kopplade till hans uppgifter. När han väl förstod vad som hände var runt 35 000 kronor redan borta från bankkontot.
Adam är inte ensam om att råka illa ut på det här sättet. Enligt utredarna misstänks runt 200 personer ha drabbats av liknande kapningar i liknande miljöer. I augusti 2026 dömdes två män i 20-årsåldern i tingsrätten för inblandning i härvan. Den ena mannen erkände delar av anklagelserna medan den andra nekade helt.
Domen har överklagats och väntar på prövning i hovrätten.
Brottsförebyggande rådet larmar om ökningen
Kammaråklagare Maria Bengtsson har lett en av utredningarna kring brotten. Hon understryker att de drabbade inte ska skämmas för att de lurats. Bedrägerierna bygger just på att utnyttja människors hjälpsamhet och skapa ett falskt förtroende, vilket snabbt leder till svåra ekonomiska smällar.
Siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att just den här typen av brott breder ut sig kraftigt. Under 2025 registrerades 133 407 personer som målsägare för anmälda bedrägerier. Bedrägeri genom social manipulation är den kategori som har flest drabbade brottsoffer i statistiken.
Antalet målsägare för social manipulation har ökat med hela 270 procent sedan 2019, enligt färska siffror från Brå.
Skammen hindrar män från att göra anmälan
Sett till totalt antal anmälda händelser toppar kortbedrägerier utan fysiskt kort. Där drabbas ofta samma kortinnehavare av en lång rad småköp efter varandra. Vid social manipulation räcker det oftast med ett enda tillfälle för att tömma konton på stora belopp.
Utsattheten ökar också kraftigt bland äldre svenskar. Bland personer som fyllt 65 år har antalet målsägare ökat markant de senaste åren, visar Brås sammanställning.
Kvinnor över 65 år har mer än fördubblats som målsägare sedan 2019, en uppgång med 112 procent. För män i samma åldersgrupp stannar ökningen på 60 procent.
Skillnaden mellan könen beror sannolikt inte på att män klarar sig bättre mot bedragarna. Statistiker Timothy Littlewood på Brå förklarar att män i regel är mer tveksamma till att anmäla brotten till polisen.
Många drabbade känner en stark skam efter att ha blivit lurade och låter därför bli att höra av sig till rättsväsendet.
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