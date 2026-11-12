Dyrare för svenska husägare – kostnaderna kan öka med 25 procent

Över hälften har inte gjort någonting

I en undersökning från Novus uppger 73 procent av svenska husägare att de oroar sig för skador från extremväder. Men oron har inte fått särskilt många att agera.

ANNONS

Hela 56 procent har inte vidtagit några förebyggande åtgärder. Bland dessa uppger 28 procent att de inte ens vet vad de behöver göra för att skydda huset.

”Extremväder är inte längre något som upplevs som en avlägsen framtidsfråga. Många vill göra rätt, men saknar kunskap om vilka åtgärder som faktiskt gör skillnad”, kommenterar Håkan Franzén, försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Husägare på landsbygden verkar vara något bättre förberedda. Där har 45 procent redan gjort något för att minska risken för väderskador, jämfört med 37 procent i storstäderna. I Stockholm är andelen ännu lägre, 35 procent.

Översvämningar har kostat miljarder

Bara under 2025 uppgick kostnaderna för naturorsakade försäkringsskador i Sverige till närmare 1,6 miljarder kronor, noterar Svensk Försäkring.

Totalt anmäldes omkring 25 800 skador. Ännu dyrare blev 2021, då framför allt de omfattande översvämningarna i Gävleborg bidrog till skador för 3,2 miljarder kronor.

”Naturorsakade skador drabbar alla kommuner i Sverige, men de ekonomiska konsekvenserna blir ofta mycket ojämnt fördelade”, konstaterar Pär Karlsson, expert på klimatanpassning och beredskap på Svensk Försäkring.

Var fjärde kan lägga över 50 000 kronor

Trots oron och de bristande förberedelserna finns en vilja att investera i husen.

ANNONS

I tidigare nämnda Novusundersökning svarar 62 procent att de kan tänka sig att investera i skydd mot framtida väderskador under de kommande tio åren.

Bland dessa kan var fjärde tänka sig att lägga mer än 50 000 kronor.

Trygg-Hansa rekommenderar bland annat att husägare ser över taket och dräneringen. En backventil kan också vara en bra investering för hus med källare, eftersom den kan hindra avloppsvatten från att tränga in vid kraftiga regn.

”Många husägare ser att riskerna ökar och är redo att investera i åtgärder, men det finns ett stort glapp mellan medvetenhet och att själv ta initiativ att göra något åt riskerna”, säger Håkan Franzén.

Läs också: Elskatten höjs 2027 – nu kan även ditt kranvatten bli dyrare. Dagens PS