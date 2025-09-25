Svantesson rasar mot bankerna: Byt bank!

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

”Att nu bankerna inte tar sitt ansvar sticker i ögonen hos många svenskar”, säger hon till Placera.

Riksbanken sänkte som väntat den viktiga styrräntan med 0,25 procentenheter.

Bankerna har dock inte anammat det. Det tog sin tid innan beskeden kom om att en del sänker sina räntor på bostadslån. Men inte alls i närheten av räntesänkningen från Riksbanken.

Storbankerna Nordea, SEB och Swedbank har aviserat att den rörliga bolåneräntan sänks med 0,2 procentenheter.

Finansministern anser att bankerna är tondöva

Elisabeth Svantesson tycker att det är ”anmärkningsvärt” att bankkomplexen inte följer Riksbankens exempel.

Hon har tidigare utmålat dem som tondöva med tanke på deras vinster och miljardutdelningar till aktieägarna, samtidigt som vanliga kunder behandlas som mindre värda.

Placera uppger att den statliga bolånebanken SBAB ännu inte flaggat för någon räntesänkning.

Men sajten konstaterar att det gick med blixtens hastighet när SBAB såg möjlighet att sänka räntan på kundernas sparkonton. Där har sparare fått uppleva att sparräntan sänkts med 0,25 procentenheter och företag som lånar till banken får mindre betalt, framgår det.