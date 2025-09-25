Bankerna följer inte efter Riksbankens och sänker räntorna till pressade låntagare, och det upprör finansminister Elisabeth Svantesson (M) på nytt.
Svantesson rasar mot bankerna: Byt bank!
”Att nu bankerna inte tar sitt ansvar sticker i ögonen hos många svenskar”, säger hon till Placera.
Riksbanken sänkte som väntat den viktiga styrräntan med 0,25 procentenheter.
Läs mer: Riksbanken trycker på gasen DagensPS
Bankerna har dock inte anammat det. Det tog sin tid innan beskeden kom om att en del sänker sina räntor på bostadslån. Men inte alls i närheten av räntesänkningen från Riksbanken.
Storbankerna Nordea, SEB och Swedbank har aviserat att den rörliga bolåneräntan sänks med 0,2 procentenheter.
Finansministern anser att bankerna är tondöva
Elisabeth Svantesson tycker att det är ”anmärkningsvärt” att bankkomplexen inte följer Riksbankens exempel.
Hon har tidigare utmålat dem som tondöva med tanke på deras vinster och miljardutdelningar till aktieägarna, samtidigt som vanliga kunder behandlas som mindre värda.
Placera uppger att den statliga bolånebanken SBAB ännu inte flaggat för någon räntesänkning.
Men sajten konstaterar att det gick med blixtens hastighet när SBAB såg möjlighet att sänka räntan på kundernas sparkonton. Där har sparare fått uppleva att sparräntan sänkts med 0,25 procentenheter och företag som lånar till banken får mindre betalt, framgår det.
Sätt press – enklare och billigare att byta långivare
”Vi kommunicerar inte räntejusteringar på förhand, utan när de är beslutade”, säger SBAB:s presschef Catharina Henriksson till Placera som berättar att samma kryptiska besked kommer från de andra bankerna.
Hannes Mård, presschef på Swedbank, menar att banken vill erbjuda ”ett konkurrenskraftigt pris” och ”det bästa helhetserbjudandet”.
Alltjämt är det uppenbart att Swedbank i likhet med sina konkurrenter åtminstone inte sänkt bolåneräntorna i paritet med Riksbankens penningpolitiska lättnad.
Svantesson påminner om att regeringen gjort det både lättare och billigare att byta bank. Hon hoppas, säger hon i artikeln, att fler kunder ”sätter press på sin bank att sänka räntan”.
Läs även: 6 000 kronor rakt i sjön – FI uppmanar bolånetagare att agera DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
