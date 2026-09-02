Bostadspriserna vände upp i augusti
Bostadspriserna vände upp igen i augusti, särskilt på bostadsrätter, enligt ny statistik.
Bostadspriserna steg med 1,9 procent sett över hela riket och jämfört med juli, enligt SBAB:s månatliga mätning som bygger på försäljningar på sajten Booli.
Mest steg priserna på bostadsrätter, upp 4,1 procent medan huspriserna var upp 0,8 procent.
Priserna brukar dock säsongsmässigt stiga i augusti, med det i beaktande blir bilden en annan. Då steg bostadsrätterna enbart med 0,3 procent medan villapriserna ökade med 0,7 procent.
”Som väntat studsade bostadspriserna upp igen i augusti. Nu blir det spännande att se vad som händer kommande månader. Normalt sett brukar priserna sjunka tillbaka under senhösten och tidig vinter”, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i ett pressmeddelande.
Å andra sidan, kan en starkare konjunktur och möjliga räntehöjningar påverka den bilden åt olika håll, resonerar han.