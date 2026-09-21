Rabatten minskar när du vill binda boräntan – var hård mot banken

SEB går emot strömmen på marknaden

I jämförelsen sticker SEB ut genom att erbjuda en större rabatt på två- och femåriga bolån än sina konkurrenter. Generellt har hushållen lyckats väl med att förhandla om de rörliga räntorna.

Rådet till bolånetagarna är dock att inte enbart fokusera på rabatten. Det viktigaste är att granska snitträntorna och jämföra bankernas faktiska erbjudanden mot varandra.

”Bankerna vill inte göra om misstaget från lågränteåren där många hushåll tjänade stort på att binda i rätt tid”, säger Ola Söderlind, hushållsekonom på Zmarta.

Tuffare förhandling krävs av hushållen

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Det har gått drygt ett år sedan bankerna blev skyldiga att informera sina kunder om när ränterabatten löper ut. Det ger bolånekunderna ett bättre utgångsläge att agera i tid.

Inför framtida bankkontakter uppmanas hushållen att ta i med hårdare handskar vid bolånebordet.

”I synnerhet om man avser att binda. Annars riskerar man att få betala onödigt mycket under lång tid framöver”, säger Zmarta-ekonomen Ola Söderlind till Di.

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