Svenska hushåll står inför en ny räntesmäll när de bundna boräntorna stiger snabbare än de rörliga. Som en konsekvens väljer bankerna att försämra ränterabatterna för de kunder som vill binda sina lån.
Rabatten minskar när du vill binda boräntan – var hård mot banken
Jämförelsetjänsten Zmarta har granskat de fem största långivarna som erbjuder förhandlingsbara räntor. Bakgrunden till bankernas agerande är att marknadsräntorna har stigit i spåren av global inflationsoro. Det har ökat gapet mellan rörliga och bundna räntekostnader.
Handelsbanken drar ner mest på rabatterna
Det har blivit betydligt svårare för hushållen att förhandla ned sina bundna bolån. Handelsbankens kunder drabbas hårdast. Där har ränterabatterna på tvååriga och femåriga lån minskat med 0,17 respektive 0,18 procentenheter. För ett hushåll med bolån på två miljoner kronor innebär det en ökad ränteutgift på uppemot 3 600 kronor om året. Samtidigt har Handelsbanken valt att lämna rabatten på det rörliga bolånet orörd, uppger Dagens Industri men hänvisning till Zmartas undersökning.
Rabatter och räntor har beräknats genom att jämföra bankernas snitträntor med listräntorna från den 1 oktober föregående år. Då sänkte Riksbanken styrräntan till nivån 1,75 procent.
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SEB går emot strömmen på marknaden
I jämförelsen sticker SEB ut genom att erbjuda en större rabatt på två- och femåriga bolån än sina konkurrenter. Generellt har hushållen lyckats väl med att förhandla om de rörliga räntorna.
Rådet till bolånetagarna är dock att inte enbart fokusera på rabatten. Det viktigaste är att granska snitträntorna och jämföra bankernas faktiska erbjudanden mot varandra.
”Bankerna vill inte göra om misstaget från lågränteåren där många hushåll tjänade stort på att binda i rätt tid”, säger Ola Söderlind, hushållsekonom på Zmarta.
Tuffare förhandling krävs av hushållen
Det har gått drygt ett år sedan bankerna blev skyldiga att informera sina kunder om när ränterabatten löper ut. Det ger bolånekunderna ett bättre utgångsläge att agera i tid.
Inför framtida bankkontakter uppmanas hushållen att ta i med hårdare handskar vid bolånebordet.
”I synnerhet om man avser att binda. Annars riskerar man att få betala onödigt mycket under lång tid framöver”, säger Zmarta-ekonomen Ola Söderlind till Di.
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