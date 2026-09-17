Världens bästa stad har korats – och Sveriges stora svaghet avslöjas

Stockholm jämnt starkt

Stockholm är Nordens näst högst placerade stad efter Oslo, som hamnar på elfte plats. Den svenska huvudstadens styrka är framför allt jämnheten.

Stockholm är en av endast sju städer som placerar sig bland de 100 främsta i samtliga fem kategorier. Bäst går det inom miljö, där staden kommer sjua. Inom samhällsstyrning blir det en tiondeplats.

Även ekonomin och humankapitalet får höga betyg. Stockholm hamnar på plats 36 respektive 28 inom dessa områden.

Oxford Economics lyfter bland annat fram den höga produktionen per invånare, den varierade ekonomin och de många internationella företagen med huvudkontor i staden. Låga utsläpp och starka medborgerliga fri- och rättigheter hör också till fördelarna.

Här tappar Stockholm

Men på en punkt blir resultatet svagare. Inom livskvalitet når Stockholm bara plats 77.

En central förklaring hittar vi på bostadsmarknaden. Enligt rapporten lägger stockholmarna en större andel av inkomsten på boendet än invånarna i de flesta andra städer.

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Visserligen finns hyresreglerade bostäder, men väntetiden är flera år. Det pressar ut fler på en andrahandsmarknad där hyrorna ofta är högre och villkoren mindre trygga.

Dessutom växer befolkningen. Oxford Economics bedömer därför att trycket på Stockholms bostadsmarknad kan öka ytterligare om utbudet inte byggs ut.

Stockholm tillhör alltså världens främsta städer. Att faktiskt hitta någonstans att bo är en annan femma.

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