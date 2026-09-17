Stockholm slår storstäder som Köpenhamn, Berlin och Amsterdam i en ny global ranking. Men bakom topplaceringen döljer sig ett välbekant bostadsproblem, som dessutom riskerar att växa.
Världens bästa stad har korats – och Sveriges stora svaghet avslöjas
New York tar förstaplatsen. London kommer tvåa och Paris trea. När Oxford Economics rankar världens 1 000 största städer är det framför allt välkända metropoler i USA och Europa som lägger beslag på toppen.
Men även Stockholm tar sig högt upp.
I Global Cities Index 2026 hamnar den svenska huvudstaden på plats 15. Det placerar Stockholm före bland annat Melbourne, Dallas, Köpenhamn, München, Toronto, Amsterdam och Berlin.
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Världens 15 bästa städer
Rankningen bygger inte bara på ekonomi. Oxford Economics bedömer städerna inom fem områden: ekonomi, humankapital, livskvalitet, miljö och samhällsstyrning.
Här är städerna som får högst totalpoäng:
- New York
- London
- Paris
- Seattle
- San Francisco
- Dublin
- Boston
- San Jose
- Tokyo
- Zürich
- Oslo
- Los Angeles
- Sydney
- Washington DC
- Stockholm
USA har fem städer bland de tio främsta. Enligt Oxford Economics beror det framför allt på höga resultat inom ekonomi och humankapital, alltså sådant som utbildningsnivå, universitet och tillgång till kvalificerad arbetskraft.
De europeiska städerna hävdar sig i stället genom livskvalitet, miljö och samhällsstyrning.
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Stockholm jämnt starkt
Stockholm är Nordens näst högst placerade stad efter Oslo, som hamnar på elfte plats. Den svenska huvudstadens styrka är framför allt jämnheten.
Stockholm är en av endast sju städer som placerar sig bland de 100 främsta i samtliga fem kategorier. Bäst går det inom miljö, där staden kommer sjua. Inom samhällsstyrning blir det en tiondeplats.
Även ekonomin och humankapitalet får höga betyg. Stockholm hamnar på plats 36 respektive 28 inom dessa områden.
Oxford Economics lyfter bland annat fram den höga produktionen per invånare, den varierade ekonomin och de många internationella företagen med huvudkontor i staden. Låga utsläpp och starka medborgerliga fri- och rättigheter hör också till fördelarna.
Här tappar Stockholm
Men på en punkt blir resultatet svagare. Inom livskvalitet når Stockholm bara plats 77.
En central förklaring hittar vi på bostadsmarknaden. Enligt rapporten lägger stockholmarna en större andel av inkomsten på boendet än invånarna i de flesta andra städer.
Visserligen finns hyresreglerade bostäder, men väntetiden är flera år. Det pressar ut fler på en andrahandsmarknad där hyrorna ofta är högre och villkoren mindre trygga.
Dessutom växer befolkningen. Oxford Economics bedömer därför att trycket på Stockholms bostadsmarknad kan öka ytterligare om utbudet inte byggs ut.
Stockholm tillhör alltså världens främsta städer. Att faktiskt hitta någonstans att bo är en annan femma.
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