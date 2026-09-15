Dagens PS
Dagensps.se
Makro

Räntefrossa i USA – kan slå mot svenska bolån

USA:s finansminister Scott Bessent har trots dubblade återköpsprogram på obligationsmarknaden inte fått bukt på trycket uppåt på USA-räntorna. Arkivbild
USA:s finansminister Scott Bessent har trots dubblade återköpsprogram på obligationsmarknaden inte fått bukt på trycket uppåt på USA-räntorna. Arkivbild Foto: Ahn Young-joon /AP/TT

Räntan på tioåriga statsobligationer i USA har stigit till 5,02 procent. Bedömare tror allt mer på att USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) på onsdag kommer att höja styrräntan i världens största ekonomi.

Den amerikanska tioårsräntan är uppe på sin högsta nivå sedan 2007.

Räntechocken i USA kan slå mot svenska hushåll.

Det blir dyrare att binda sina bolån, säger Elisabet Kopelman, USA-ekonom på SEB.

Räntan på tioåriga statsobligationer i USA har stigit till 5,02 procent. Bedömare tror allt mer på att USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) på onsdag kommer att höja styrräntan i världens största ekonomi.

De höga USA-räntorna driver på ränteläget i hela världen, så även i Sverige. Kronan pressas ned och de långa räntorna går upp.

När amerikanska långa räntor stiger följer även räntor i andra länder med, inklusive Europa. Vi ser ju tryck uppåt även på svenska räntor, även om situationen i Sverige på många sätt skiljer sig från hur den ser ut i USA, säger Kopelman.

Beroende av Riksbanken

Utvecklingen tvingar bolånebanker att justera upp räntorna på bolån med längre löptider – vilket slår mot hushållen.

Sedan är det så att svenska hushåll lånar mer med korta löptider om man jämför med till exempel USA. Det skyddar ju svenska hushåll lite mer och gör att vi är mer beroende av vad Riksbanken gör.

Det är inte bara hushållen som drabbas. Även näringslivet påverkas när det blir högre lånekostnader. Världens börser är heller inte immuna mot räntefrossan.

Det spiller naturligtvis över även på svenska hushåll som är väldigt exponerade mot börsen.

Vad är det då som får räntorna att fortsätta uppåt? Inte minst är det situationen i Mellanöstern och de stigande energipriserna, menar Kopelman.

Den här senaste uppgången har ju ändå att göra med vad som händer i Mellanöstern. Då ökar pressen på centralbankerna att höja räntan, säger hon och fortsätter:

Men man kan diskutera om centralbankerna borde reagera så på en utbudschock. Det här kommer att göra det dyrare att leva och det kommer att strama åt ekonomin.

Statsskuld på rekordnivå

Kortsiktigt kommer utvecklingen i Mellanöstern fortsatt att vara det mest akuta orosmolnet.

Och att detta då tvingar centralbankerna att höja räntorna mer aggressivt än vad de annars hade tänkt.

Tvingas räntorna upp ännu mer kan det spä på oron för länders förmåga att hantera sin statsskuld. Det handlar inte minst om USA som har en rekordhög statsskuld.

Men även Frankrike, säger Elisabet Kopelman.

Mest lästa i kategorin

Analytiker på den amerikanska kapitalförvaltaren Blackrock, med vd Larry Fink, ser ökad risk för ränteproblem för europeiska stater. Arkivbild
Makro

Blackrock varnar för europeiska ränteproblem

15 sep. 2026
Scott Bessent försök att hålla räntan tillbaka lyckades inte. För första gången på flera år är nu räntan på "tioåringen" över 5 procent.
Makro

Världens viktigaste ränta över 5 procent och slår mot svenska boräntor

14 sep. 2026