Nästan alla klarar sina bolån

Beskedet: Nästan alla klarar sina bolån
Nästan alla klarar sina bostadslån, enligt Finansinspektionen som gör analysen att även de som har det tufft väljer att prioritera sina bostadslån. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

Ytterst få bolån hamnar hos Kronofogden. Samtidigt ökar antalet personer som har en bolåneskuld. Så ser den sammansatta bilden ut.

Ytterst få att personer som har bolån i Sverige får allvarliga betalningsproblem. Under 2024 fick cirka 3 000 av Sveriges ungefär 3,5 miljoner bolånetagare ett krav från Kronofogden.

Trots det har antalet människor med en bolåneskuld hos Kronofogden ökat över tid, liksom det sammanlagda skuldbeloppet.

Finansinspektionen har, tillsammans med Kronofogden, analyserat skulder hos Kronofogden med ursprung i bolån under åren 2021-2024.

Analysen visar att så gott som alla klarar sina räntor och amorteringar. Endast 3 000 av Sveriges alltså 3,5 miljoner bolånetagare får ett kravbrev från Kronofogden.

Fler män än kvinnor

I detalj handlar det om fler män än kvinnor och av dem som får en betalningsanmärkning kring sina bolån, har fyra av fem en skuld hos Kronofogden sedan tidigare.

”Att det är en liten andel av bolånetagarna som hamnar hos Kronofogden beror troligen de prioriterar att betala räntor och amorteringar framför andra skulder”, analyserar Michael Andersson, rådgivare på FI:s stab för ekonomisk analys.

Cirka 3 000 av Sveriges 3,5 miljoner bolånekunder fick ta emot krav från Kronofogden under fjolåret. Trots den låga siffran har antalet ökat. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Antalet personer ökar

Trots den positiva bilden har antalet personer med bolån och skuld hos Kronofogden ökat. De drygt 3 000 bolånetagare som fick ta emot krav förra året är 4 gånger fler än antalet 2021.

Under samma period har den totala skulden hos Kronofogden för bolån ökat från 750 miljoner kronor till 4,75 miljarder.

”Fler utan tidigare skulder”

”Vi ser att fler bolånetagare som får allvarliga betalningsproblem inte haft skulder hos Kronofogden tidigare. Detta pekar på att det varit en delvis ny, om än fortsatt liten grupp, av bolånetagare som fått skulder hos Kronofogden under den ekonomiska nedgången”, säger Michael Andersson.

BolånFinansinspektionenKronofogden
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

