Nästan alla klarar sina bolån

Ytterst få att personer som har bolån i Sverige får allvarliga betalningsproblem. Under 2024 fick cirka 3 000 av Sveriges ungefär 3,5 miljoner bolånetagare ett krav från Kronofogden.

Trots det har antalet människor med en bolåneskuld hos Kronofogden ökat över tid, liksom det sammanlagda skuldbeloppet.

Finansinspektionen har, tillsammans med Kronofogden, analyserat skulder hos Kronofogden med ursprung i bolån under åren 2021-2024.

Analysen visar att så gott som alla klarar sina räntor och amorteringar. Endast 3 000 av Sveriges alltså 3,5 miljoner bolånetagare får ett kravbrev från Kronofogden.

Fler män än kvinnor

I detalj handlar det om fler män än kvinnor och av dem som får en betalningsanmärkning kring sina bolån, har fyra av fem en skuld hos Kronofogden sedan tidigare.

”Att det är en liten andel av bolånetagarna som hamnar hos Kronofogden beror troligen de prioriterar att betala räntor och amorteringar framför andra skulder”, analyserar Michael Andersson, rådgivare på FI:s stab för ekonomisk analys.

