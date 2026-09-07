Kopparpriset ligger kvar nära sitt rekord och nu vandrar kostnaden vidare till hushållen. Den 1 oktober höjer elgrossisten Elektroskandia priset på kabel, vilket ger den som planerar en laddbox eller ny eldragning tre veckor på sig.
Kopparpriset gör elarbete hemma dyrare från 1 oktober
Installationskabeln i ett svenskt hem består till största delen av koppar. Blir metallen dyrare följer kabelpriset med, och kabeln är en av de tyngsta materialposterna i ett elarbete.
Elektroskandia, som ägs av franska Sonepar, har aviserat höjda priser på kabel, färdigdragna kabelrör och delar av säkerhetssortimentet från den 1 oktober. Motiveringen är ”fortsatt ökande metallpriser på Koppar”. Hur stor höjningen blir framgår inte av aviseringen.
Det är andra gången i år. I mars kom samma besked med samma förklaring.
USA köper upp den globala tillgången
Grossisten anger två orsaker. Lagren av koppar på metallbörsen LME har minskat under lång tid. Samtidigt fortsätter den amerikanska marknaden att köpa upp global koppartillgång på grund av hotet om tullar.
Utvecklingen syns i noteringarna. Kopparn handlades kring 14 300 dollar per ton i London i början av september, strax under rekordet på 14 527,50 dollar från den 29 januari. Redan i början av augusti hade priset stigit drygt 12 procent sedan december. Senare samma månad nåddes nya rekord trots rekordstora lager i USA.
Prisnivån märks också i brottsstatistiken. Kopparstölderna ökar i hela världen och Trafikverket registrerade 99 stölder längs den svenska järnvägen mellan 2023 och hösten 2024.
Materialet omfattas inte av ROT-avdraget
SCB:s byggkostnadsindex för juli visar att elmaterial blev 8,6 procent dyrare på ett år. Byggkostnaderna som helhet steg 3,2 procent under samma period. Elmaterialet stiger alltså nästan tre gånger så snabbt som byggkostnaderna i övrigt.
Just den kostnaden får hushållen bära själva. Materialet svarar för mellan 25 och 40 procent av priset på ett elarbete, och ROT-avdraget gäller enbart arbetskostnaden.
En elektriker kostar omkring 700 kronor i timmen i median. I Stockholm, Göteborg och Malmö ligger timpriset på mellan 750 och 1 050 kronor inklusive moms.
Här märks höjningen tydligast
En laddbox i villa kostar normalt mellan 8 000 och 18 000 kronor efter avdrag. Med ett gammalt säkringsskåp eller lång sträcka fram till parkeringen tillkommer 5 000 till 15 000 kronor. Den delen består till stor del av kabel och av arbetet med att dra den.
För hyresgäster och bostadsrättshavare kommer höjningen olägligt. Sedan den 29 maj har de rätt att begära laddpunkt vid sin egen parkeringsplats. Fastighetsägaren måste pröva begäran, men kostnaden bär den boende själv.
Underskottet väntas hålla i sig
Prognoserna pekar inte mot billigare koppar. Internationella kopparstudiegruppen ICSG räknar med ett underskott på 150 000 ton i år, JP Morgan med 330 000 ton och Morgan Stanley med 600 000 ton. AI-datahallarna står enligt JP Morgan för omkring 110 000 ton av den nya efterfrågan.
Elektroskandia nämner samma utveckling i sin avisering. Höjningen på säkerhetsprodukter förklaras med ökade kostnader för minnes- och lagringskomponenter kopplade till AI-infrastruktur.
Datahallarna och villaägaren konkurrerar om samma koppar.