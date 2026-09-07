Kopparpriset gör elarbete hemma dyrare från 1 oktober

Elektroskandia, som ägs av franska Sonepar, har aviserat höjda priser på kabel, färdigdragna kabelrör och delar av säkerhetssortimentet från den 1 oktober. Motiveringen är ”fortsatt ökande metallpriser på Koppar”. Hur stor höjningen blir framgår inte av aviseringen.

Det är andra gången i år. I mars kom samma besked med samma förklaring.

USA köper upp den globala tillgången

Grossisten anger två orsaker. Lagren av koppar på metallbörsen LME har minskat under lång tid. Samtidigt fortsätter den amerikanska marknaden att köpa upp global koppartillgång på grund av hotet om tullar.

Utvecklingen syns i noteringarna. Kopparn handlades kring 14 300 dollar per ton i London i början av september, strax under rekordet på 14 527,50 dollar från den 29 januari. Redan i början av augusti hade priset stigit drygt 12 procent sedan december. Senare samma månad nåddes nya rekord trots rekordstora lager i USA.

Prisnivån märks också i brottsstatistiken. Kopparstölderna ökar i hela världen och Trafikverket registrerade 99 stölder längs den svenska järnvägen mellan 2023 och hösten 2024.