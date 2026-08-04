Koppar mot 14 000 dollar: Så tjänar du på prisuppgången

Priset är den högsta noteringen på två månader, enligt Bloomberg. Omräknat till dagens dollarkurs kring 9,55 kronor landar metallen på ungefär 133 kronor kilot, enligt Riksbankens valutanotering. Sedan i december, när tremånaderskontraktet på LME låg runt 12 405 dollar, är uppgången drygt 12 procent.

USA dammsuger den globala marknaden

Över 200 000 ton koppar anlände till amerikanska hamnar i juli, den största månadsvolymen i IHS Markits fraktstatistik sedan 2014, enligt Bloomberg.

Handelsdepartementet skulle ha lämnat sin tullrekommendation senast den 30 juni, men något besked har inte kommit. Så länge amerikanska priser handlas med premie mot LME fortsätter flödet västerut, och resten av världen får slåss om det som blir kvar.

Prognoserna om ett fortsatt kopparrally under 2026 håller alltså hittills.