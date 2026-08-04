Kopparpriset steg 0,5 procent till 13 938 dollar per ton i London under tisdagsförmiddagen. Vi går igenom vad det beror på och hur det påverkar svenska gruvbolag.
Koppar mot 14 000 dollar: Så tjänar du på prisuppgången
Dagens PS har följt rallyt sedan i våras, då kopparpriset stängde nära sin högsta nivå någonsin under dödläget i Mellanöstern. Riktningen är densamma, men drivkraften har bytts ut.
Priset är den högsta noteringen på två månader, enligt Bloomberg. Omräknat till dagens dollarkurs kring 9,55 kronor landar metallen på ungefär 133 kronor kilot, enligt Riksbankens valutanotering. Sedan i december, när tremånaderskontraktet på LME låg runt 12 405 dollar, är uppgången drygt 12 procent.
USA dammsuger den globala marknaden
Över 200 000 ton koppar anlände till amerikanska hamnar i juli, den största månadsvolymen i IHS Markits fraktstatistik sedan 2014, enligt Bloomberg.
Handelsdepartementet skulle ha lämnat sin tullrekommendation senast den 30 juni, men något besked har inte kommit. Så länge amerikanska priser handlas med premie mot LME fortsätter flödet västerut, och resten av världen får slåss om det som blir kvar.
Prognoserna om ett fortsatt kopparrally under 2026 håller alltså hittills.
Så exponerar man sig mot prisspel och bolag
Ungefär 60 procent av Bolidens vinst kommer från koppar, guld och silver, enligt SB1 Markets. Resten avgörs av smältverksmarginaler, halter och kostnadsinflation.
Att metallen stiger 0,5 procent betyder därför inte att aktien gör det. Vill man äga prisrörelsen och inte gruvdriften finns två vägar.
Certifikat och bull- och bear-produkter på LME-priset ger daglig hävstång, men de är byggda för kortsiktig trading. Hävstången räknas om varje dag, vilket gör att en sidledes marknad äter kapital även när kopparpriset står stilla.
Fondvägen är trögare men billigare. I iShares Copper Miners UCITS ETF väger Anglo American 8,8 procent, BHP 8,6 procent och Grupo Mexico 8,1 procent, medan Lundin Mining står för 4,7 procent, enligt Nordnets innehavslista. Det är alltså en global exponering med en svensk krydda. Bredare alternativ som BGF World Mining har koppar som en av flera basmetaller.
För den som hellre köper Lundin Mining direkt finns en detalj som ofta missas. Bolaget har kanadensisk skatterättslig hemvist, vilket innebär källskatt på utdelningen. Skillnaden syns inte i kursgrafen, men den syns i avkastningen över tid.
PS analys: Marknaden prisar koppar som en bristvara, men prisar Boliden som ett kostnadsproblem. Kommer Trumps tullbesked innan dess får svenska gruvaktier ett lyft de inte själva förtjänat.
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