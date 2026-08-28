En man i London lurade till sig en kommunal lägenhet nära Buckingham Palace, hyrde ut den olagligt och köpte sedan bostaden. Det blev dyrt.
Hyrde ut illegalt: Måste betala tillbaka 6,4 miljoner
Nu har han dömts att betala tillbaka nära 494 415 pund, motsvarande nära 6,4 miljoner kronor, rapporterar London Evening Standard.
Saeed Yasin Hosseini fick 2011 tillgång till en etta i Pimlico efter att ha lämnat felaktiga uppgifter till Westminster City Council. Han uppgav att han var ensamstående och bodde i sina föräldrars tillfälliga bostad.
I själva verket levde han med sin fru i en bostad som hon ägde i norra London.
Allmännyttig bostad
Mellan 2013 och 2014 hyrde han sedan ut den kommunala lägenheten, bara omkring 15 minuters promenad från Buckingham Palace och nära Westminster Abbey, för 650 pund i månaden.
Det handlar om en så kallad council flat, en form av brittiska allmännyttiga bostäder som ägs av en lokal myndighet och hyrs ut till personer eller familjer med låga inkomster till en låg hyra.
Senare köpte han själv lägenheten genom det brittiska Right to Buy-systemet, och fick då en rabatt på 100 000 pund, enligt utredningen.
Dömdes för bedrägeri och domstolstrots
Hosseini dömdes redan 2023 för tre fall av bedrägeri. Efter en process för att återvinna vinsterna från brottsligheten har en domstol nu beslutat att han ska betala 494 415 pund inom tre månader.
Han dömdes också för domstolstrots efter att ha flyttat pengar från flera bank- och kreditkortskonton trots ett frysningsbeslut. Straffet blev drygt sju månaders villkorligt fängelse.
”Det här är ett verkligt chockerande fall där någon medvetet och upprepade gånger lurade systemet för egen vinning”, säger Caroline Sargent, ansvarig för tillsynsfrågor i Westminster till Evening Standard.
”Kommunala bostäder är en livsviktig resurs som ska ge trygga hem åt människor som verkligen behöver dem.”
Hon uppger att staden har skärpt arbetet mot bostadsbedrägerier. Under en tolvmånadersperiod identifierades bedrägerier för över 1 miljon pund, och 182 aktiva ärenden rörde bland annat hyres- och bostadsbedrägerier.
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