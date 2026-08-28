Hyrde ut illegalt: Måste betala tillbaka 6,4 miljoner

I själva verket levde han med sin fru i en bostad som hon ägde i norra London.

Allmännyttig bostad

Mellan 2013 och 2014 hyrde han sedan ut den kommunala lägenheten, bara omkring 15 minuters promenad från Buckingham Palace och nära Westminster Abbey, för 650 pund i månaden.

Det handlar om en så kallad council flat, en form av brittiska allmännyttiga bostäder som ägs av en lokal myndighet och hyrs ut till personer eller familjer med låga inkomster till en låg hyra.

Senare köpte han själv lägenheten genom det brittiska Right to Buy-systemet, och fick då en rabatt på 100 000 pund, enligt utredningen.