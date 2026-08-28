På vissa håll hinner bostadsannonsen knappt komma ut innan affären är över. Nu säljs bostäder snabbare än förra året i stora delar av Sverige. En kommun sticker ut.
Här säljs din bostad på 11 dagar – se hela listan
Höstens bostadsmarknad har börjat röra på sig. Under de tre första veckorna i augusti var medianförsäljningstiden 69 dagar i Sverige, enligt statistik från Booli, analyserad av Bjurfors.
Det är fyra dagar snabbare än under samma period förra året. I 17 av landets 21 län har tiden på marknaden blivit kortare.
Men skillnaderna inom landet är stora. På Lidingö var medianen bara 11 dagar under veckorna 32-34. Därefter följer Danderyd, Nacka, Stockholm och Tyresö, samtliga med 16 dagar.
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Stockholmsområdet drar ifrån
Stockholmskommunerna dominerar toppen, även om några uppstickare från andra delar av landet tar plats. I Kungsbacka och Nykvarn låg medianen på 18 dagar, medan Kiruna, Lerum, Luleå och Mölndal noterade 19 dagar.
Även på länsnivå är Stockholm snabbast. Där låg medianförsäljningstiden på 27 dagar, jämfört med 45 dagar i både Uppsala och Västmanland.
Just Västmanland står för den största förändringen. Där har tiden minskat från 63 till 45 dagar på ett år. På Gotland har den sjunkit från 107 till 92 dagar och i Östergötland från 67 till 55 dagar.
”Stockholmsområdet sticker verkligen ut. I många kommuner säljs bostäder på bara ett par veckor. Köparna är på tårna och tvekar inte när rätt bostad dyker upp. Det är en tydlig kontrast mot den tröga marknad vi mötte för några år sedan”, säger Irja Amolin, vd på Bjurfors Sverige, i ett pressmeddelande.
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Köparnas övertag krymper
De snabbare affärerna är inte det enda tecknet på att bostadsmarknaden har fått mer fart. Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel pekar åt samma håll.
I undersökningen har 380 mäklare bedömt om marknaden främst gynnar köpare eller säljare. Resultatet blev 4,16 på en skala där noll betyder köparmarknad och tio säljarmarknad. I augusti förra året låg siffran på 3,05.
Köparna har alltså fortfarande övertaget, men det har inte varit så litet sedan april 2022. Även här är återhämtningen tydligast i Storstockholm.
”Vi börjar närma oss en balans mellan utbud och efterfrågan efter en lång period med stor obalans”, säger Fastighetsbyråns vd Ulrica Hedman.
Ingen prisrusning i sikte
Fler och snabbare affärer behöver däremot inte betyda kraftigt stigande priser.
Av de tillfrågade mäklarna tror 74 procent att priserna på bostadsrätter kommer att stå stilla under resten av 2026. För villor tror 53 procent på oförändrade priser, medan 43 procent räknar med en uppgång.
Bilden inför hösten är därmed försiktigt ljusare: efterfrågan stärks och bostäder byter ägare snabbare, men någon bred prisrusning väntar sig mäklarna inte.
Hela listan: Här säljs bostäderna snabbast
|Kommun
|Medianförsäljningstid
|Lidingö
|11 dagar
|Danderyd
|16 dagar
|Nacka
|16 dagar
|Stockholm
|16 dagar
|Tyresö
|16 dagar
|Solna
|17 dagar
|Täby
|17 dagar
|Kungsbacka
|18 dagar
|Nykvarn
|18 dagar
|Kiruna
|19 dagar
|Lerum
|19 dagar
|Luleå
|19 dagar
|Mölndal
|19 dagar
Statistiken omfattar både villor och bostadsrätter.
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