Här säljs din bostad på 11 dagar – se hela listan

Det är fyra dagar snabbare än under samma period förra året. I 17 av landets 21 län har tiden på marknaden blivit kortare.

Men skillnaderna inom landet är stora. På Lidingö var medianen bara 11 dagar under veckorna 32-34. Därefter följer Danderyd, Nacka, Stockholm och Tyresö, samtliga med 16 dagar.

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Stockholmsområdet drar ifrån

Stockholmskommunerna dominerar toppen, även om några uppstickare från andra delar av landet tar plats. I Kungsbacka och Nykvarn låg medianen på 18 dagar, medan Kiruna, Lerum, Luleå och Mölndal noterade 19 dagar.

Även på länsnivå är Stockholm snabbast. Där låg medianförsäljningstiden på 27 dagar, jämfört med 45 dagar i både Uppsala och Västmanland.

Just Västmanland står för den största förändringen. Där har tiden minskat från 63 till 45 dagar på ett år. På Gotland har den sjunkit från 107 till 92 dagar och i Östergötland från 67 till 55 dagar.

”Stockholmsområdet sticker verkligen ut. I många kommuner säljs bostäder på bara ett par veckor. Köparna är på tårna och tvekar inte när rätt bostad dyker upp. Det är en tydlig kontrast mot den tröga marknad vi mötte för några år sedan”, säger Irja Amolin, vd på Bjurfors Sverige, i ett pressmeddelande.

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