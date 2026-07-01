Låste upp på distans

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Uthyrningen var dessutom väldigt välorganiserad. Mannen hade installerat ett elektroniskt lås, vilket gjorde att han kunde släppa in gäster på distans när de kom till lägenheten. När de checkade ut kom städpersonal och gjorde i ordning bostaden för nästa gäst.

Städarna betalades svart. Enligt utredningen gömde mannen kontanter i en urkopplad porttelefon i hallen, där de kunde hämta sin ersättning.

Själv har mannen beskrivit uthyrningen på ett annat sätt.

”Jag tycker om att resa och jag gillar delningsekonomi. Jag har varit ute och rest mycket och då har jag hyrt ut lägenheten under tiden, så att den ska bära sig själv och inte stå och kosta pengar”, sade han i ett domstolsförhör.

Hyresvärden slog larm

Det var hyresvärden Castellum som upptäckte uthyrningen. Mannen blev av med sitt hyreskontrakt och polisanmäldes.

I samband med att han förlorade lägenheten anmälde han att han hade flyttat till Warszawa i Polen. Men enligt utredningen fortsatte han att vistas i Göteborg. Där hyrde han en annan lägenhet i andra hand.

När polisen gjorde husrannsakan 2022 fanns tre tyska turister i sovrummet (och psykedeliska svampar i skafferiet). Turisterna berättade att de hade bokat rummet via Booking.com och betalat 25 euro per natt.

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”En försökskanin”

Mannen har nekat till brott, även om han enligt SvD har medgett att han ljög i hyresnämnden för att inte bli av med sitt kontrakt.

Han har också ifrågasatt varför just han blir den första i Sverige att få fängelse för den här typen av uthyrning.

”Jag är uppenbarligen en försökskanin. Det är väldigt många andra personer som hyr ut via Airbnb i den här utsträckningen. Men på grund av media, och eventuellt även Castellums polisanmälan, så har åklageriet känt sig nödgade att göra mig till ett pilotfall”, har han tidigare sagt i en intervju.

Historisk dom

Sedan oktober 2019 är det brottsligt att hyra ut en bostad olovligt i andra hand och samtidigt ta ut ockerhyra. Brottet kallas brott mot jordabalken och kan ge fängelse.

Men trots att svartuthyrning beskrivs som ett utbrett problem är det få som har dömts. Enligt Hem & Hyras kartläggning har bara sex personer dömts för brottet fram till den 31 maj 2026. Ytterligare två har fått strafföreläggande. I de tidigare fallen har påföljden stannat vid böter.

47-åringen blir därför först i Sverige att faktiskt behöva avtjäna ett fängelsestraff för brott mot jordabalken. Han döms även för bokföringsbrott och grovt bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll och grovt folkbokföringsbrott.

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