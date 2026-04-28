Sommaren närmar sig och jakten på fritidshus är i full gång. För många köpare finns där en sak som får hjärtat att slå lite snabbare: sjöläge. Ännu bättre om det finns en egen brygga. Men det gäller att hålla tungan rätt i mun.
Juristen om fritidshus vid vatten: "Kan kosta köparen miljoner"
Fritidshusmarknaden har stabiliserats på senare tid. I många områden, särskilt i regioner med närhet till natur och vatten, är efterfrågan god.
Det finns dock mycket att tänka på inför köpet. Kanske inte minst om man vill köpa ett fritidshus vid vatten och då särskilt om huset dessutom kommer med en egen brygga.
Tar över regelbrott
PS har tidigare konstaterat att ett husköp inte bara innebär att man tar över byggnaderna. Man tar också över eventuella regelbrott. I många populära områden, inte minst i Stockholms skärgård, har byggnationer – sjöbod, bastu, staket och trädäck – skett över generationer utan rätt tillstånd.
Och när allt kommer omkring är det den nya ägaren som får ta smällen.
Extra dyr är fallgropen vid bryggor. De är den vanligaste orsaken till att nya ägare hamnar i problem, berättar strandskyddsjuristen Giedre Jirvell.
”Bakom säljargumentet ”inskrivet bryggservitut” döljer sig en juridisk fälla som kan kosta köparen miljoner”, konstaterar hon i ett pressmeddelande.
Servitut betyder inte att bryggan är laglig
Problemet handlar om vad ett servitut faktiskt innebär. Ett bryggservitut kan ge en fastighetsägare rätt att använda en brygga på någon annans mark. Men det säger inte automatiskt något om huruvida bryggan är laglig enligt miljöbalken.
Och den skillnaden är avgörande.
Enligt Jirvell reglerar servitutet den civilrättsliga relationen mellan grannar. Det handlar alltså om vem som får använda vad. Däremot visar det inte om bryggan har strandskyddsdispens eller om den över huvud taget får finnas där.
Det kan göra att en köpare tror sig köpa ett tryggt sjöläge men i själva verket tar över ett juridiskt problem.
Kan följa med fastigheten
Saken blir desto knepigare av att strandskyddet saknar preskription. En brygga som byggdes utan dispens för flera decennier sedan kan fortfarande vara olaglig i dag.
Ansvaret följer dessutom fastigheten, inte personen som en gång byggde bryggan.
För den nya ägaren kan det innebära både rivningsföreläggande och vite och kosta hundratusentals kronor. Dessutom kan fastighetens värde påverkas kraftigt om bryggan inte får vara kvar.
Kontrollera innan du skriver på
”Det här är inte ovanligt”, konstaterar Jirvell. ”Det är vardagen i Stockholms skärgård, längs Bohuskusten och i strandnära lägen runt hela landet. Köpare som trott sig köpa en sommardröm upptäcker att de ärvt ett tillsynsärende och tvingas överklaga förelägganden om rivning av bryggan”.
Som köpare bör man med andra ord alltid utreda bryggans strandskyddsstatus innan kontraktet skrivs.
”Begär att säljaren visar dispensbeslut i original för samtliga anläggningar inom strandskyddat område – brygga, sjöbod, friggebod, bastu, staket, trädäck. Saknas handlingar, utgå från att åtgärden är olovlig”, råder Jirvell.
Först då går det att veta om sommardrömmen vid vattnet vilar på stadig juridisk grund eller på något betydligt skakigare.