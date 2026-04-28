Juristen om fritidshus vid vatten: "Kan kosta köparen miljoner"

Servitut betyder inte att bryggan är laglig

Problemet handlar om vad ett servitut faktiskt innebär. Ett bryggservitut kan ge en fastighetsägare rätt att använda en brygga på någon annans mark. Men det säger inte automatiskt något om huruvida bryggan är laglig enligt miljöbalken.

Och den skillnaden är avgörande.

ANNONS

Enligt Jirvell reglerar servitutet den civilrättsliga relationen mellan grannar. Det handlar alltså om vem som får använda vad. Däremot visar det inte om bryggan har strandskyddsdispens eller om den över huvud taget får finnas där.

Det kan göra att en köpare tror sig köpa ett tryggt sjöläge men i själva verket tar över ett juridiskt problem.

Kan följa med fastigheten

Saken blir desto knepigare av att strandskyddet saknar preskription. En brygga som byggdes utan dispens för flera decennier sedan kan fortfarande vara olaglig i dag.

Ansvaret följer dessutom fastigheten, inte personen som en gång byggde bryggan.

För den nya ägaren kan det innebära både rivningsföreläggande och vite och kosta hundratusentals kronor. Dessutom kan fastighetens värde påverkas kraftigt om bryggan inte får vara kvar.

Kontrollera innan du skriver på

”Det här är inte ovanligt”, konstaterar Jirvell. ”Det är vardagen i Stockholms skärgård, längs Bohuskusten och i strandnära lägen runt hela landet. Köpare som trott sig köpa en sommardröm upptäcker att de ärvt ett tillsynsärende och tvingas överklaga förelägganden om rivning av bryggan”.

ANNONS

Som köpare bör man med andra ord alltid utreda bryggans strandskyddsstatus innan kontraktet skrivs.

”Begär att säljaren visar dispensbeslut i original för samtliga anläggningar inom strandskyddat område – brygga, sjöbod, friggebod, bastu, staket, trädäck. Saknas handlingar, utgå från att åtgärden är olovlig”, råder Jirvell.

Först då går det att veta om sommardrömmen vid vattnet vilar på stadig juridisk grund eller på något betydligt skakigare.

