Gammal mat i kylskåpet, en orm i terrariet eller föräldrarna i rummet intill. Det är tre ”saker” du helst inte bör ha hemma när dejten kommer på besök. Svenskarnas allra största kärleksdödare är dock något helt annat.
Det här ska du aldrig ha hemma – om du vill hitta kärleken
Visst är det lätt att visa sig från sin bästa sida på restaurang. Men hemma väntar ett betydligt svårare test. Där finns gamla matlådor, ostädade golv och eventuella reptiler kvar som vittnen.
En ny undersökning från Fastighetsbyrån visar vilka detaljer i bostaden som svenskarna har svårast att acceptera hos en potentiell partner. Och det är varken adressen eller inredningsstilen som väcker starkast känslor.
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Lukten värst av allt
Den största avtändaren är varken en ful soffa eller tveksam inredningssmak. Hela 60 procent pekar i stället ut störande lukter i bostaden.
Det kan handla om allt från sopor, cigarettrök och mögel till doftljus och rökelse. Det sistnämnda kan alltså vara värt att tänka på för den som försöker skapa romantisk stämning med hjälp av väldoft och levande ljus.
På andra plats kommer ett smutsigt eller dåligt städat hem. Det skulle få 52 procent att reagera negativt.
Den som hoppas på en andra dejt har med andra ord mer att vinna på att ta fram dammsugaren än på att köpa nya prydnadskuddar. Bara 3 procent uppger nämligen att en inredningsstil de inte gillar skulle vara avtändande.
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Djuren kan skrämma bort dejten
Vissa problem är dock svårare att städa undan.
Nästan tre av tio, 28 procent, skulle ha svårt för en partner som delar bostaden med ovanliga eller läskiga husdjur. Fastighetsbyrån nämner ormar, spindlar och råttor som exempel.
Även antalet djur kan spela roll. Totalt svarar 14 procent att ovanligt många husdjur skulle vara avtändande.
”De två vanligaste, lukt och stök, är ju oftast enkelt att åtgärda. För andra ick krävs det mer. Till exempel att säga farväl till älskade husdjur. Eller att skaffa sig en egen bostad, vilket är utmanande med dagens höga trösklar in på bostadsmarknaden”, säger Johan Vesterberg, PR- och kommunikationschef på Fastighetsbyrån.
Här är svenskarnas största bostads-icks:
- Störande lukt i bostaden: 60 procent
- Ett smutsigt eller dåligt städat hem: 52 procent
- Att personen fortfarande bor hos föräldrarna: 31 procent
- Ovanliga eller läskiga husdjur: 28 procent
- Gammal mat i kylskåpet: 17 procent
- Att personen bor inneboende eller tillsammans med andra: 16 procent
- Ovanligt många husdjur: 14 procent
- Ett maximalistiskt och belamrat hem: 12 procent
- Ett bostadsområde man inte gillar: 6 procent
- Ett nitiskt städat hem: 5 procent
- Ett minimalistiskt hem: 4 procent
- En inredningsstil man inte gillar: 3 procent
Kvinnor mindre förtjusta i stök
Vi hittar också en hel del skillnader mellan kvinnor och män.
Bland kvinnorna tycker 58 procent att ett smutsigt eller dåligt städat hem är avtändande. Motsvarande andel bland männen är 46 procent.
Kvinnorna reagerar också betydligt oftare på att en potentiell partner fortfarande bor hemma hos sina föräldrar. Det är en kärleksbroms för 39 procent av kvinnorna, jämfört med 23 procent av männen.
Männen är däremot mer skeptiska till ett stort antal fyrbenta sambor. Att dejten har ovanligt många husdjur stör 18 procent av männen och 9 procent av kvinnorna.
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Pedanten klarar sig bra
Den som har gått åt andra hållet och städat bostaden närmast kliniskt behöver inte vara särskilt orolig. Bara 5 procent tycker att ett nitiskt städat hem är avtändande.
Minimalism och maximalism väcker inte heller det några större känslor. Ett belamrat hem stör 12 procent, medan en minimalistisk bostad är ett problem för 4 procent.
Bostadsområdet spelar överraskande liten roll i sammanhanget. Endast 6 procent svarar att ett område de inte gillar skulle vara avtändande.
Undersökningen bygger på 1 013 intervjuer med personer mellan 18 och 84 år.
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