Det här ska du aldrig ha hemma – om du vill hitta kärleken

En ny undersökning från Fastighetsbyrån visar vilka detaljer i bostaden som svenskarna har svårast att acceptera hos en potentiell partner. Och det är varken adressen eller inredningsstilen som väcker starkast känslor.

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Lukten värst av allt

Den största avtändaren är varken en ful soffa eller tveksam inredningssmak. Hela 60 procent pekar i stället ut störande lukter i bostaden.

Det kan handla om allt från sopor, cigarettrök och mögel till doftljus och rökelse. Det sistnämnda kan alltså vara värt att tänka på för den som försöker skapa romantisk stämning med hjälp av väldoft och levande ljus.

På andra plats kommer ett smutsigt eller dåligt städat hem. Det skulle få 52 procent att reagera negativt.

Den som hoppas på en andra dejt har med andra ord mer att vinna på att ta fram dammsugaren än på att köpa nya prydnadskuddar. Bara 3 procent uppger nämligen att en inredningsstil de inte gillar skulle vara avtändande.

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