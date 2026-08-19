Grannfejd för 350 000 om elkabel – det gäller här

Fallet har lyfts av Klikk.no och en norsk jurist går igenom vad som gäller i vårt grannland. Men det sätter fingret på en fråga som också kan bli aktuell för svenska villa- och fritidshusägare.

Vad händer egentligen om huset behöver el, vatten, avlopp eller bredband – men ledningen måste dras över grannens mark?

Svaret kan i värsta fall bli en dyr historia. Men en markägare kan inte nödvändigtvis bara sätta en valfri prislapp och kräva betalning.

I Sverige är den första frågan vilka rättigheter som redan finns.

Servitut knutet till fastigheten

Det kan exempelvis finnas ett servitut som ger en fastighet rätt att använda en annan fastighet för ett bestämt ändamål. Det kan handla om väg, vatten, avlopp eller andra anläggningar. Servitutet är knutet till fastigheten och gäller normalt även om den byter ägare, skriver Lantmäteriet.

Men en befintlig rättighet innebär inte automatiskt att fastighetsägaren får göra vad som helst på grannens mark. Det avgörande är vad servitutet faktiskt omfattar. En rätt att använda en väg betyder exempelvis inte självklart att man också har rätt att gräva ner en elkabel.