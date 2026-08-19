För priset av en studentetta i Stockholm går det att köpa fler än fem i Sundsvall. Men billigast att köpa är inte samma sak som billigast att leva.
Här köper studenten bostad – för 580 000 kronor
Höstterminen närmar sig och jakten på en liten bostad drar i gång på allvar. För den student som har möjlighet att köpa spelar studieorten en närmast svindlande roll för prislappen.
Billigast är Sundsvall. Där kostar en enrummare i genomsnitt 582 000 kronor, enligt en kartläggning från LF Fastighetsförmedling baserad på siffror från Svensk Mäklarstatistik.
Kvadratmeterpriset landar på 16 000 kronor. Det kan jämföras med Stockholms stad, där motsvarande bostad kostar drygt 3,1 miljoner kronor, eller 101 300 kronor per kvadratmeter.
För priset av en studentetta i huvudstaden får köparen alltså fler än fem i Sundsvall. Något opraktiskt, möjligen, men en skillnad som är svår att blunda för.
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Här är studentettan billigast
Efter Sundsvall följer Kalmar, där snittpriset är 674 000 kronor. Därefter kommer Eskilstuna, Västerås och Östersund.
- Sundsvall: 582 000 kronor
- Kalmar: 674 000 kronor
- Eskilstuna: 734 000 kronor
- Västerås: 741 000 kronor
- Östersund: 828 000 kronor
I Kalmar har ettorna blivit 16 procent billigare på ett år. I Karlstad har de i stället stigit med 15 procent.
I hela landet har priset på enrummare ökat med 6 procent, jämfört med 4 procent för bostadsrätter generellt.
”Inför varje terminsstart ökar intresset för små lägenheter. I år har efterfrågan på ettor fått en extra skjuts av de lättade kreditvillkoren, som gör det möjligt för fler unga att vara med och buda”, säger Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling.
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Billigt betyder inte lättköpt
En etta för knappt 600 000 kronor är förstås något helt annat än en för över 3 miljoner. Men det betyder inte att vägen in på bostadsmarknaden är enkel.
Enligt Svanberg räcker det sällan med arbete och stabil ekonomi. Många unga behöver dessutom ett stort sparkapital eller hjälp från sina föräldrar.
För den som saknar den möjligheten återstår hyresmarknaden. Och då ritas studentkartan delvis om.
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Här är studentlivet billigast
Sambla har jämfört hyran och flera andra vanliga utgifter i elva stora studentstäder. I räkneexemplet ingår, utöver hyran, bland annat kollektivtrafik, mat, campusluncher, gym och medlemskap i studentkåren.
Och när hela studentbudgeten läggs på bordet tappar Sundsvall förstaplatsen. Där landar månadskostnaden på 9 932 kronor. Växjö tar i stället hem segern med 8 245 kronor.
Därefter följer Kalmar med 8 747 kronor och Umeå med 8 977 kronor.
Dyrast är, återigen, Stockholm, där samma urval av utgifter landar på 12 937 kronor. Skillnaden mot Växjö är nästan 4 700 kronor i månaden – eller drygt 56 000 kronor om året.
Det är framför allt boendet som drar isär städerna. En etta kostar i genomsnitt 4 734 kronor i månaden i Växjö och 9 519 kronor i Stockholm, enligt Samblas sammanställning.
För studenten med möjlighet att köpa pekar siffrorna alltså mot Sundsvall. För den som hyr och vill hålla nere månadskostnaden tar Växjö hem segern.
Stockholm? Där får studentplånkan förbereda sig på en betydligt tuffare termin.
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