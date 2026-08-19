Här köper studenten bostad – för 580 000 kronor

Billigast är Sundsvall. Där kostar en enrummare i genomsnitt 582 000 kronor, enligt en kartläggning från LF Fastighetsförmedling baserad på siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Kvadratmeterpriset landar på 16 000 kronor. Det kan jämföras med Stockholms stad, där motsvarande bostad kostar drygt 3,1 miljoner kronor, eller 101 300 kronor per kvadratmeter.

För priset av en studentetta i huvudstaden får köparen alltså fler än fem i Sundsvall. Något opraktiskt, möjligen, men en skillnad som är svår att blunda för.

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Här är studentettan billigast

Efter Sundsvall följer Kalmar, där snittpriset är 674 000 kronor. Därefter kommer Eskilstuna, Västerås och Östersund.

Sundsvall: 582 000 kronor Kalmar: 674 000 kronor Eskilstuna: 734 000 kronor Västerås: 741 000 kronor Östersund: 828 000 kronor

I Kalmar har ettorna blivit 16 procent billigare på ett år. I Karlstad har de i stället stigit med 15 procent.

I hela landet har priset på enrummare ökat med 6 procent, jämfört med 4 procent för bostadsrätter generellt.

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”Inför varje terminsstart ökar intresset för små lägenheter. I år har efterfrågan på ettor fått en extra skjuts av de lättade kreditvillkoren, som gör det möjligt för fler unga att vara med och buda”, säger Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling.

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