Hög risk för svindyr el – undvik dyra misstaget

Elpriset i sommar och hittills i år är det högsta sedan 2022, året då Ryssland gick till fullskalig attack på Ukraina och skapade en energkris i hela Europa med rusande elpriser som följd.

Nu är det vädret och ett annat krig, det i Mellanöstern, som spökar.

Det må ha regnat i Norrland i sommar. Men nivån i vattenmagasinen är fortfarande lägre än normalt. Och det mer eller mindre åter stängda Hormuzsundet har drivit upp gaspriserna ytterligare omkring 50 procent bara sedan midsommar.

Över en krona

Det innebär rejält högre elpriser på kontinenten, speciellt efter en stekhet sommar med avstängd kärnkraft och elslukande luftkonditionering på högvarv.

Lagernivåerna av gas, som man tillverkar el av, inför vintern är på de lägsta nivåerna på fem år.

Just nu indikerar handeln med framtida elkontrakt ett snittpris i vinter på cirka 1,20 kronor per kWh i sydligaste Sverige (elområde 4) och runt 1 krona i elområde 3 (Svealand och norra Götaland). Men det kan bli ännu värre om det blir en torr höst, enligt Johan Sigvardsson, elanalytiker på elhandelsbolaget Bixia. Då blir genomslaget från de dyra tyska elpriserna än större.

Är det då läge att binda sitt elavtal?