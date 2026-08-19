Elpriset i sommar och hittills i år är det högsta sedan 2022, året då Ryssland gick till fullskalig attack på Ukraina och skapade en energkris i hela Europa med rusande elpriser som följd.
Hög risk för svindyr el – undvik dyra misstaget
Elen riskerar bli svindyr i vinter, bara överträffat av krisåret 2022.
Men att binda priset nu? Nja, det kan bli ännu dyrare.
Elpriset i sommar och hittills i år är det högsta sedan 2022, året då Ryssland gick till fullskalig attack på Ukraina och skapade en energkris i hela Europa med rusande elpriser som följd.
Nu är det vädret och ett annat krig, det i Mellanöstern, som spökar.
Det må ha regnat i Norrland i sommar. Men nivån i vattenmagasinen är fortfarande lägre än normalt. Och det mer eller mindre åter stängda Hormuzsundet har drivit upp gaspriserna ytterligare omkring 50 procent bara sedan midsommar.
Över en krona
Det innebär rejält högre elpriser på kontinenten, speciellt efter en stekhet sommar med avstängd kärnkraft och elslukande luftkonditionering på högvarv.
Lagernivåerna av gas, som man tillverkar el av, inför vintern är på de lägsta nivåerna på fem år.
Just nu indikerar handeln med framtida elkontrakt ett snittpris i vinter på cirka 1,20 kronor per kWh i sydligaste Sverige (elområde 4) och runt 1 krona i elområde 3 (Svealand och norra Götaland). Men det kan bli ännu värre om det blir en torr höst, enligt Johan Sigvardsson, elanalytiker på elhandelsbolaget Bixia. Då blir genomslaget från de dyra tyska elpriserna än större.
Är det då läge att binda sitt elavtal?
”Dyr idé”
Nja, det är dyrt, omkring 1,60-1,90 kronor (inklusive moms) ligger ett bundet vinteravtal, december-mars, på i nuläget i södra halvan av landet – en kostnad som inte nåddes den förra dyra vintern, och på en nivå politikerna då lovade statligt stöd.
Så nej, att binda sitt avtal anser jag vara en ganska dyr idé, säger Johan Sigvardsson.
Men det är nog bra att ta höjd redan nu.
”Det kan vara klokt att kika på förra vinterns elräkningar och lägga undan motsvarande summa för att vara förberedd”, säger Patrik Södersten, elprisexpert på Fortum, i en skriftlig kommentar.
Så har elpriset (exklusive moms, elskatt och nätavgift som oftast sammanlagt ligger en bra bit över 1 krona/kWh) utvecklats i år jämfört med tidigare år.
Elområde 4. Hittills i år till och med 19 augusti: 92 öre/kWh. Hela 2025: 67 öre. Hela 2022: 1,62 kr
Elområde 3. Hittills i år: 75 öre. 2025: 51 öre. 2022: 1,38 kr
Elområde 2. Hittills i år: 49 öre. 2025: 18 öre. 2022: 66 öre.
Elområde 1. Hittills i år 48 öre. 2025: 18 öre. 2022: 63 öre.
Källa: Nord Pool.