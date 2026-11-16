Det går att få 40 procents lägre elkostnader med solpaneler och batterier

Laurent Bataille, Europachef på Schneider Electric, menar att branschen i tio år har behandlat solkraften som en opålitlig energikälla och därför undervärderat den.

– Solen är bränslet, batteriet är kraftverket, säger han.

Batteriet behövs eftersom elnätet byggs för den högsta effekttoppen och har stora fasta kostnader. Ett batteri som laddas mitt på dagen och laddas ur på kvällen kapar topparna och frigör kapacitet utan att nätet behöver byggas ut.

Kapa topparna och få en jämnare belastning av elnätet

När nya elbilar, värmepumpar och datacenter tar den lediga kapaciteten i anspråk delas de fasta kostnaderna på fler sålda kilowattimmar, och därför sjunker kostnaden per kilowattimme, enligt institutets rapport.

– Men hela systemet blir billigare bara om de två samverkar. Det betyder också att man måste bygga upp elanvändningen som ska ta vara på dem och sluta fokusera enbart på att lägga till produktion, säger Laurent Bataille.

Modellens utgångsläge är en systemkostnad på 160 dollar per megawattimme, räknat på globala genomsnittskostnader. Omräknat med Riksbankens dollarkurs i fredags motsvarar det 1,61 kronor per kilowattimme, och med de priser på paneler och batterier som institutet väntar sig på 2030-talet kan det i bästa fall falla till omkring 96 öre.

Kommer utbyggnaden i otakt med efterfrågan stiger kostnaden i stället under en tid, eftersom nätet och batterierna då ska betalas av färre sålda kilowattimmar, och fel sammansättning av batterier med olika lagringstid kan driva den till 35 procent över utgångsläget.