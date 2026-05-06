Elpriserna i Europa har under våren 2026 vid flera tillfällen sjunkit under noll. Det innebär i praktiken att producenter ibland måste betala för att bli av med sin el. Fenomenet kan låta som goda nyheter i en tid av höga levnadskostnader – problemet är att de låga elpriserna inte syns hos konsumenterna än så länge.
Elpriser under noll i Europa – därför är det inte så positivt som det låter
El- och gaspriserna varierar kraftigt i Europa som Dagens PS har rapporterat.
Varje gång elnätet på hemmaplan inte klarar av att föra över billig norrländsk el till södra Sverige uppstår en prisskillnad, och mellanskillnaden hamnar hos Svenska kraftnät – som badar i miljarder från elkunder.
Samtidigt sparar elkunderna pengar på elen i grannlandet Norge.
Under årets första kvartal sparade norska hushåll sammanlagt 8,5 miljarder norska kronor tack vare det statliga Norgepriset.
Elpriset under noll
Runt om i Europa har elpriserna i Europa under våren 2026 vid flera tillfällen sjunkit under noll.
Bakom de negativa priserna ligger framför allt en kraftig ökning av förnybar energi. Sol- och vindkraft har byggts ut snabbt i många europeiska länder, vilket i grunden har pressat ned elpriserna. Samtidigt har våren bjudit på gynnsamma väderförhållanden – där längre dagar med mycket sol och blåsiga perioder har lett till att elproduktionen ibland överstiger efterfrågan, enligt Euronews.
Negativa priser
När utbudet blir större än efterfrågan faller priserna – och kan till slut bli negativa. I Spanien registrerades exempelvis hundratals timmar med negativa elpriser under årets första månader, en kraftig ökning jämfört med året innan.
Syns inte hos hushållen
Trots att det kan låta som att billig eller till och med “gratis” el borde gynna konsumenter, syns det sällan på hushållens elräkningar. Anledningen är att konsumentpriser också innehåller skatter, avgifter och nätkostnader, vilket gör att negativa grossistpriser inte slår igenom fullt ut.
Dessutom finns det mer strukturella problem.
Flaskhalsar med grön el
Ett av de största är att Europas elnät inte är anpassat till den snabba ökningen av förnybar energi. Systemet är i stor utsträckning byggt för centraliserad produktion, medan sol- och vindkraft ofta produceras långt från där elen används.
Resultatet blir flaskhalsar där el inte kan transporteras dit den behövs.
Problem att lagra elen
Ett annat problem är lagring.
Överskottsel är svår att spara, och även om batterilagring växer snabbt är kapaciteten fortfarande långt ifrån tillräcklig. När el inte kan lagras eller transporteras effektivt tvingas producenter ibland sälja den till negativa priser eller stänga av produktionen.
Tiofaldig ökning bör ske inom batterier
Det sker dock vissa förbättringar på batteriområdet, även om de inte är tillräckliga. Enligt en rapport från Solar Power Europe från 2026 är Europa, trots en tiofaldig expansion av EU:s batteriflotta sedan 2021, som idag når mer än 77 GWh, fortfarande ”långt ifrån där det behöver vara” – vilket bör vara en tiofaldig ökning inom de kommande fem åren.
De EU-länder som hittills är bäst i klassen och satsar mest på batterilagring är Tyskland, Italien och Bulgarien följt av Nederländerna och Spanien.
Missa inte:
Megabatterier – projekten som ska säkra en grön framtid. Dagens PS
Lösningen för grön el – Kaliforniens batterier visar vägen. Dagens PS