Elpriser under noll i Europa – därför är det inte så positivt som det låter

Negativa priser

När utbudet blir större än efterfrågan faller priserna – och kan till slut bli negativa. I Spanien registrerades exempelvis hundratals timmar med negativa elpriser under årets första månader, en kraftig ökning jämfört med året innan.

Syns inte hos hushållen

Trots att det kan låta som att billig eller till och med “gratis” el borde gynna konsumenter, syns det sällan på hushållens elräkningar. Anledningen är att konsumentpriser också innehåller skatter, avgifter och nätkostnader, vilket gör att negativa grossistpriser inte slår igenom fullt ut.

ANNONS

Dessutom finns det mer strukturella problem.

Flaskhalsar med grön el

Ett av de största är att Europas elnät inte är anpassat till den snabba ökningen av förnybar energi. Systemet är i stor utsträckning byggt för centraliserad produktion, medan sol- och vindkraft ofta produceras långt från där elen används.

Resultatet blir flaskhalsar där el inte kan transporteras dit den behövs.

Problem att lagra elen

Ett annat problem är lagring.

Överskottsel är svår att spara, och även om batterilagring växer snabbt är kapaciteten fortfarande långt ifrån tillräcklig. När el inte kan lagras eller transporteras effektivt tvingas producenter ibland sälja den till negativa priser eller stänga av produktionen.

Tiofaldig ökning bör ske inom batterier

Det sker dock vissa förbättringar på batteriområdet, även om de inte är tillräckliga. Enligt en rapport från Solar Power Europe från 2026 är Europa, trots en tiofaldig expansion av EU:s batteriflotta sedan 2021, som idag når mer än 77 GWh, fortfarande ”långt ifrån där det behöver vara” – vilket bör vara en tiofaldig ökning inom de kommande fem åren.

ANNONS

Batteribygge i Laufenburg, Schweiz. (Foto: Flexbase)

De EU-länder som hittills är bäst i klassen och satsar mest på batterilagring är Tyskland, Italien och Bulgarien följt av Nederländerna och Spanien.

Missa inte:

Megabatterier – projekten som ska säkra en grön framtid. Dagens PS

Lösningen för grön el – Kaliforniens batterier visar vägen. Dagens PS