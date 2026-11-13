En balkong som blivit större eller ett fönster som inte finns. Med hjälp av AI kan mäklare förvandla vanliga bostäder till rena drömhem på bild. Fenomenet kallas housefishing, eller husfiske, och har blivit ett problem även på den svenska bostadsmarknaden.
"Husfiske" – mäklarnas nya knep lurar bostadsköpare
29-åriga Olivia Nicole letade efter ett hus med fem sovrum i sydvästra London när hon fick syn på en annons på bostadssajten Rightmove.
Bilderna visade ett smakfullt inrett hem med gott om utrymme. Men när hon några dagar senare kom till visningen trodde hon först att hon hade hamnat fel.
”Rummen var mycket mindre än på bilderna och inredningen såg helt annorlunda ut. Vissa byggnadsdetaljer hade också förändrats”, berättar hon hos brittiska BBC.
Fönstren var mindre än på bilderna och en upphöjd del av väggen bakom soffan hade försvunnit.
Bilderna hade manipulerats med AI, utan att Olivia förstod det av annonsen.
Foton förbättras digitalt
Fenomenet har fått namnet housefishing, en ordlek med catfishing, där någon utger sig för att vara en annan person på nätet. Vid husfiske är det bostaden som får ett falskt utseende.
Redan 2022 uppmärksammades hur mäklare använde digital styling för att försköna bostadsannonser. Med AI har det blivit ännu enklare att förändra bilderna.
I en brittisk undersökning med 906 bostadsköpare uppgav var femte person som köpt bostad det senaste året att de hade besökt en bostad vars annonsbilder förbättrats digitalt så att den framstod som finare än i verkligheten.
Läs även: Han renoverade sitt hus – ska få 12 miljoner kronor för fyndet i väggen. Dagens PS
Falska solnedgångar i svenska annonser
Även svenska bostadsannonser har fått sig ett AI-lyft. I september avslöjade SVT hur mäklare skapat falska solnedgångar och förändrat bostäders utseende.
I en annons hade en balkong fått både nya möbler och skymningsljus. Den hade också blivit större.
Vid tidpunkten hade Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, fått 24 anmälningar om AI-manipulerade bostadsbilder. Av dessa gällde 14 mäklare i Stockholmsområdet.
”Det är ganska hysteriskt”, sade Annci Gustavsson, ordförande i bostadsfotografernas förbund, till SVT.
Nio av tio mäklare använder AI
Nio av tio svenska mäklare använder numera AI i arbetet, enligt Mäklarbarometern från Högskolan i Gävle.
Omkring 700 mäklare deltog i undersökningen. De använder främst tekniken för att skriva bostadsannonser, men också för att bearbeta bilder.
”Hösten 2023 använde ungefär en av tio AI regelbundet. Nu är det nästan alla. Det har gått oerhört fort”, kommenterar forskaren Jonas Kågström.
Och prisskillnaden mellan vanlig homestyling och AI-styling är stor.
Stylisten Linda Sternefors berättar för TV4 att hon tar omkring 24 000 kronor för en traditionell homestyling. Att låta en inredare AI-styla bilder kostar i stället 300-500 kronor per bild.
Mäklare fick erinran för falsk pool
I augusti i fjol fick en svensk mäklare en erinran från Fastighetsmäklarinspektionen efter att ha marknadsfört en fastighet med bilder på en pool som inte fanns i verkligheten.
Mäklaren hävdade att bilderna var märkta med texten ”potentiell trädgård”, men myndigheten kunde inte hitta någon sådan märkning i det granskade materialet.
FMI bedömde att marknadsföringen var vilseledande.
Enligt myndighetens vägledning får mäklare exempelvis använda AI för att visa hur ett tomt rum skulle kunna möbleras. Men det måste tydligt framgå att bilden är AI-genererad och bostaden ska också visas i sitt verkliga skick.
Mäklaren ansvarar för att bilderna inte vilseleder spekulanterna, oavsett vilken teknik som används.
Läs också: Nytt avtal för miljoner svenskar, 3 650 kronor extra – och pension vid 64. Dagens PS