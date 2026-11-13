"Husfiske" – mäklarnas nya knep lurar bostadsköpare

Falska solnedgångar i svenska annonser

ANNONS

Även svenska bostadsannonser har fått sig ett AI-lyft. I september avslöjade SVT hur mäklare skapat falska solnedgångar och förändrat bostäders utseende.

I en annons hade en balkong fått både nya möbler och skymningsljus. Den hade också blivit större.

Vid tidpunkten hade Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, fått 24 anmälningar om AI-manipulerade bostadsbilder. Av dessa gällde 14 mäklare i Stockholmsområdet.

”Det är ganska hysteriskt”, sade Annci Gustavsson, ordförande i bostadsfotografernas förbund, till SVT.

Nio av tio mäklare använder AI

Nio av tio svenska mäklare använder numera AI i arbetet, enligt Mäklarbarometern från Högskolan i Gävle.

Omkring 700 mäklare deltog i undersökningen. De använder främst tekniken för att skriva bostadsannonser, men också för att bearbeta bilder.

”Hösten 2023 använde ungefär en av tio AI regelbundet. Nu är det nästan alla. Det har gått oerhört fort”, kommenterar forskaren Jonas Kågström.

Och prisskillnaden mellan vanlig homestyling och AI-styling är stor.

ANNONS

Stylisten Linda Sternefors berättar för TV4 att hon tar omkring 24 000 kronor för en traditionell homestyling. Att låta en inredare AI-styla bilder kostar i stället 300-500 kronor per bild.

Mäklare fick erinran för falsk pool

I augusti i fjol fick en svensk mäklare en erinran från Fastighetsmäklarinspektionen efter att ha marknadsfört en fastighet med bilder på en pool som inte fanns i verkligheten.

Mäklaren hävdade att bilderna var märkta med texten ”potentiell trädgård”, men myndigheten kunde inte hitta någon sådan märkning i det granskade materialet.

FMI bedömde att marknadsföringen var vilseledande.

Enligt myndighetens vägledning får mäklare exempelvis använda AI för att visa hur ett tomt rum skulle kunna möbleras. Men det måste tydligt framgå att bilden är AI-genererad och bostaden ska också visas i sitt verkliga skick.

Mäklaren ansvarar för att bilderna inte vilseleder spekulanterna, oavsett vilken teknik som används.

Läs också: Nytt avtal för miljoner svenskar, 3 650 kronor extra – och pension vid 64. Dagens PS