Bopriserna ökar – protester fortsätter: ”Droppen”

I Spanien, Portugal, Frankrike och Italien har hösten kantats av protester mot höga levnadskostnader. Bostadskrisen står i centrum också under kommande vecka, då miljoner människor väntas demonstrera för förändring.

Protesterna drog igång på allvar i Spanien i september, när en 87-årig pensionär vräktes från sin hyreslägenhet, där hon hade bott i 70 år, efter att fastighetsvärden genomfört en kraftig hyreshöjning.

Det blev droppen som fick bägaren att rinna över. Men vi har sett en motsvarande utveckling i många länder, med kraftigt höjda hyror och en minskad social bostadssektor, säger Martin Grander.

”Ägarpolitik”

Bostadspriserna inom EU har ökat med i snitt 53 procent mellan 2010 och 2024, enligt Eurostat. Hyrorna har under samma period ökat med i snitt 25 procent.

Människor har alltså allt mindre att leva på när bostaden är betald, och det har förvärrats av energi- och inflationskrisen, understryker Martin Grander. Parallellt har bostadsutvecklare och politiker drivit på för en ökad ägarpolitik.

Satsningar på sociala bostäder och hyresrätter har minskat och det finns en stor grupp som inte kan äga sitt boende, för att man inte har inkomsten, säger Martin Grander, som pekar på att problemen är ”skriande” också i Sverige.

Stora internationella fastighetsägare driver igenom aggressiva hyreshöjningar. Ovanpå det hyrs allt fler lägenheter ut som korttidsboenden till turister.

Det är en jättestor grej i många europeiska länder, och i traditionellt stora turistorter som Venedig, Barcelona, Madrid och Rom.