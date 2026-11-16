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Hemmets värsta elslukare – så sparar du tusenlappar

Badrummets golvvärme och gamla frysar tillhör hemmets värsta elslukare, men med rätt timerinställningar, ändrade tvättvanor och en nedskruvad huvudsäkring kan du snabbt spara tusenlappar på elräkningen. (Foto: Pontus Lundahl och Claudio Bresciani/TT)
Badrummets golvvärme och gamla frysar tillhör hemmets värsta elslukare, men med rätt timerinställningar, ändrade tvättvanor och en nedskruvad huvudsäkring kan du snabbt spara tusenlappar på elräkningen. (Foto: Pontus Lundahl och Claudio Bresciani/TT)

Badrummets golvvärme och gamla frysar drar mest el i hushållet – men små ändringar i tvättstugan och köket kapar snabbt elräkningen.

En normalstor eluppvärmd villa gör av med mellan 17 000 och 20 000 kilowattimmar per år, uppger Konsumenternas Energimarknadsbyrå och solcellsguiden Hemsol.

Omkring 70 procent av den energin går rakt till uppvärmning och varmvatten. Resterande 5 000 kilowattimmar utgör den så kallade hushållselen, och där gömmer sig flera dyra fällor som tickar på i bakgrunden.

Många stirrar sig blinda på vattenkokaren som drar 2 200 watt, men den står bara på i ett par minuter.

Värre är apparaterna som står och tuggar dygnet runt eller använder direkt elvärme under långa pass. Enligt Energi- och klimatrådgivningen toppas hushållselens förbrukningslista av elektrisk golvvärme i badrummet, äldre frysar och torktumlare.

Apparat i hemmetÅrsförbrukningRörlig årskostnad (vid 1,50–2,00 kr/kWh)
Elbilsladdning (1 500 mil/år)~3 000 kWh4 500–6 000 kr
Elgolvvärme i badrum (6–10 m²)800–1 500 kWh1 200–3 000 kr
Frys, äldre (10–15+ år)400–1 000 kWh600–2 000 kr
Torktumlare, äldre frånluft (4 ggr/v)730–830 kWh1 095–1 660 kr
Elektrisk handdukstork (dygnet runt)400–701 kWh600–1 402 kr
Stationär gamingdator (3 tim/dygn)350–550 kWh525–1 100 kr

Byt vanor i tvättstugan och köket

Torkningen av tvätt slukar två till tre gånger mer energi än själva tvättmaskinen, rapporterar Öresundskraft och jämförelsetjänsten Selectra. En äldre frånluftstumlare kostar upp till 1 660 kronor om året vid fyra körningar i veckan.

Hängtorkar du tvätten utomhus eller i ett kallt, välventilerat utrymme blir apparatkostnaden noll kronor. Vintertid är det dock knepigare inomhus eftersom blöt tvätt ökar fukten i huset, vilket Boverket varnar för i dåligt ventilerade utrymmen.

Då kan en modern värmepumpstorktumlare – som halverar elförbrukningen jämfört med en vanlig kondenstumlare – vara ett smartare val.

Även i köket finns lättförtjänta pengar att hämta:

  • Skippa handdisken: Tester från Energimyndigheten visar att handdisk under rinnande varmvatten drar fyra gånger mer energi än en modern diskmaskin på eco-program.
  • Välj airfryer framför ugn: Bara att värma upp en vanlig ugn till 200 grader drar 0,5 kilowattimmar, konstaterar finska Työtehoseura. För mindre portioner drar en airfryer bara 0,22 till 0,54 kilowattimmar per rätt.
  • Sänk tvättemperaturen: Genom att tvätta i 40 grader i stället för 60 grader halveras energiåtgången per maskin.

Kapar topparna på elräkningen

Elnätsavgifterna har gjorts om under 2026. Regeringen stoppade kravet på tvingande effektavgifter i mars och Ellevio återgick till vanliga säkringsabonnemang den 1 juni, medan bolag som Mölndal Energi behåller effektbaserade tariffer, skriver Energify.

Regeln är enkel. Kör aldrig elbilsladdaren, bastun, ugnen och torktumlaren samtidigt. Hos Ellevio sparar du 1 800 kronor om året enbart i fast nätavgift genom att säkra ned villan från 25 till 20 ampere.

En timer på handdukstorken som begränsar driften till sex timmar per dygn kapar förbrukningen från 526 till 131 kilowattimmar om året. Har du en kyl eller frys tillverkad 2006 eller tidigare bör den däremot bytas ut direkt – en livscykelanalys slår fast att äldre skåp drar upp till tre gånger så mycket el som dagens modeller.

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Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig wallenrud@dagensps.se

Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig wallenrud@dagensps.se

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