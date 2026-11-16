Hemmets värsta elslukare – så sparar du tusenlappar

Omkring 70 procent av den energin går rakt till uppvärmning och varmvatten. Resterande 5 000 kilowattimmar utgör den så kallade hushållselen, och där gömmer sig flera dyra fällor som tickar på i bakgrunden.

Många stirrar sig blinda på vattenkokaren som drar 2 200 watt, men den står bara på i ett par minuter.

Värre är apparaterna som står och tuggar dygnet runt eller använder direkt elvärme under långa pass. Enligt Energi- och klimatrådgivningen toppas hushållselens förbrukningslista av elektrisk golvvärme i badrummet, äldre frysar och torktumlare.

Apparat i hemmet Årsförbrukning Rörlig årskostnad (vid 1,50–2,00 kr/kWh) Elbilsladdning (1 500 mil/år) ~3 000 kWh 4 500–6 000 kr Elgolvvärme i badrum (6–10 m²) 800–1 500 kWh 1 200–3 000 kr Frys, äldre (10–15+ år) 400–1 000 kWh 600–2 000 kr Torktumlare, äldre frånluft (4 ggr/v) 730–830 kWh 1 095–1 660 kr Elektrisk handdukstork (dygnet runt) 400–701 kWh 600–1 402 kr Stationär gamingdator (3 tim/dygn) 350–550 kWh 525–1 100 kr

Byt vanor i tvättstugan och köket

Torkningen av tvätt slukar två till tre gånger mer energi än själva tvättmaskinen, rapporterar Öresundskraft och jämförelsetjänsten Selectra. En äldre frånluftstumlare kostar upp till 1 660 kronor om året vid fyra körningar i veckan.

Hängtorkar du tvätten utomhus eller i ett kallt, välventilerat utrymme blir apparatkostnaden noll kronor. Vintertid är det dock knepigare inomhus eftersom blöt tvätt ökar fukten i huset, vilket Boverket varnar för i dåligt ventilerade utrymmen.

Då kan en modern värmepumpstorktumlare – som halverar elförbrukningen jämfört med en vanlig kondenstumlare – vara ett smartare val.

Även i köket finns lättförtjänta pengar att hämta:

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