Badrummets golvvärme och gamla frysar drar mest el i hushållet – men små ändringar i tvättstugan och köket kapar snabbt elräkningen.
Hemmets värsta elslukare – så sparar du tusenlappar
En normalstor eluppvärmd villa gör av med mellan 17 000 och 20 000 kilowattimmar per år, uppger Konsumenternas Energimarknadsbyrå och solcellsguiden Hemsol.
Omkring 70 procent av den energin går rakt till uppvärmning och varmvatten. Resterande 5 000 kilowattimmar utgör den så kallade hushållselen, och där gömmer sig flera dyra fällor som tickar på i bakgrunden.
Många stirrar sig blinda på vattenkokaren som drar 2 200 watt, men den står bara på i ett par minuter.
Värre är apparaterna som står och tuggar dygnet runt eller använder direkt elvärme under långa pass. Enligt Energi- och klimatrådgivningen toppas hushållselens förbrukningslista av elektrisk golvvärme i badrummet, äldre frysar och torktumlare.
|Apparat i hemmet
|Årsförbrukning
|Rörlig årskostnad (vid 1,50–2,00 kr/kWh)
|Elbilsladdning (1 500 mil/år)
|~3 000 kWh
|4 500–6 000 kr
|Elgolvvärme i badrum (6–10 m²)
|800–1 500 kWh
|1 200–3 000 kr
|Frys, äldre (10–15+ år)
|400–1 000 kWh
|600–2 000 kr
|Torktumlare, äldre frånluft (4 ggr/v)
|730–830 kWh
|1 095–1 660 kr
|Elektrisk handdukstork (dygnet runt)
|400–701 kWh
|600–1 402 kr
|Stationär gamingdator (3 tim/dygn)
|350–550 kWh
|525–1 100 kr
Byt vanor i tvättstugan och köket
Torkningen av tvätt slukar två till tre gånger mer energi än själva tvättmaskinen, rapporterar Öresundskraft och jämförelsetjänsten Selectra. En äldre frånluftstumlare kostar upp till 1 660 kronor om året vid fyra körningar i veckan.
Hängtorkar du tvätten utomhus eller i ett kallt, välventilerat utrymme blir apparatkostnaden noll kronor. Vintertid är det dock knepigare inomhus eftersom blöt tvätt ökar fukten i huset, vilket Boverket varnar för i dåligt ventilerade utrymmen.
Då kan en modern värmepumpstorktumlare – som halverar elförbrukningen jämfört med en vanlig kondenstumlare – vara ett smartare val.
Även i köket finns lättförtjänta pengar att hämta:
- Skippa handdisken: Tester från Energimyndigheten visar att handdisk under rinnande varmvatten drar fyra gånger mer energi än en modern diskmaskin på eco-program.
- Välj airfryer framför ugn: Bara att värma upp en vanlig ugn till 200 grader drar 0,5 kilowattimmar, konstaterar finska Työtehoseura. För mindre portioner drar en airfryer bara 0,22 till 0,54 kilowattimmar per rätt.
- Sänk tvättemperaturen: Genom att tvätta i 40 grader i stället för 60 grader halveras energiåtgången per maskin.
Kapar topparna på elräkningen
Elnätsavgifterna har gjorts om under 2026. Regeringen stoppade kravet på tvingande effektavgifter i mars och Ellevio återgick till vanliga säkringsabonnemang den 1 juni, medan bolag som Mölndal Energi behåller effektbaserade tariffer, skriver Energify.
Regeln är enkel. Kör aldrig elbilsladdaren, bastun, ugnen och torktumlaren samtidigt. Hos Ellevio sparar du 1 800 kronor om året enbart i fast nätavgift genom att säkra ned villan från 25 till 20 ampere.
En timer på handdukstorken som begränsar driften till sex timmar per dygn kapar förbrukningen från 526 till 131 kilowattimmar om året. Har du en kyl eller frys tillverkad 2006 eller tidigare bör den däremot bytas ut direkt – en livscykelanalys slår fast att äldre skåp drar upp till tre gånger så mycket el som dagens modeller.
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