Under samma tre år sjönk EU-snittet från 8,7 till 7,6 procent. Räknat från den högsta andelen var Sverige sjua bland de 27 medlemsländerna 2022 och fyra i fjol, efter Grekland, Danmark och Tyskland. Norges andel är 13,5 procent.

Måttet säger ingenting om hur mycket hushållet har kvar när boendet är betalt. Det påpekar Madeleine Schlyter Oppøyen, som är rådgivare på Norges statistikbyrå SSB och i lördags kommenterade de norska siffrorna.

”Ett hushåll med hög inkomst kan lägga en stor del av den på boendet och ändå ha god ekonomisk marginal”, säger hon till E24.

Bostadsägarna står för 170 000 av ökningen

Eurostat delar också upp siffrorna efter boendeform, och när vi räknar om andelarna till personer kommer 170 000 av de 190 000 från hushåll som äger sin bostad. Där har antalet gått från knappt 300 000 till 470 000, medan hyresgästerna över gränsen har blivit 20 000 fler, från 655 000 till 675 000, och fortfarande är den största gruppen. Talen är ungefärliga eftersom andelarna är avrundade och bygger på en urvalsundersökning.

Ägarna med betungande boendekostnader består av två ungefär lika stora grupper, som var för sig har vuxit från omkring 150 000 till 235 000 personer. Den ena har inga bolån, och för de hushållen består kostnaden i Eurostats mått av el, värme, vatten, försäkring och underhåll. Av ägarna utan bolån var 14,0 procent över gränsen i fjol, mot 10,2 procent 2022.

Den andra gruppen har bolån, och där har andelen gått från 2,8 till 4,6 procent. Att de skandinaviska länderna hamnar högt beror delvis på hushållens skulder, enligt Oppøyen.

Dyrare el och stigande bolåneräntor kan göra det betydligt dyrare att bo i hus framöver. För vissa villaägare kan det handla om tiotusentals kronor i ökade kostnader (Foto: Pontus Lundahl/TT)

”En större andel av bostadsägarna i Norge, Sverige och Danmark har bolån än i många andra europeiska länder. Hushållen i de här länderna har också relativt höga skulder i förhållande till inkomsten. Tillsammans bidrar det till högre ränteutgifter, som i sin tur påverkar hushållens boendekostnader”, säger hon.

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Därför slog räntehöjningarna igenom snabbt bland ägare med bolån, där andelen var 4,2 procent redan 2023, året då Riksbankens styrränta nådde 4 procent efter att ha varit noll våren 2022.

Styrräntan har sedan sänkts till som lägst 1,75 procent, fortfarande långt över nollräntan, men andelen över gränsen har stannat på 10,8 procent av befolkningen, mot 10,9 procent 2023.