Mäklarna tvivlar på Hemnets framtid

På Fastighetsbyrån annonserades omkring 75 procent av bostäderna på Hemnet i början av året. I september hade andelen sjunkit till 60 procent, enligt Dagens industri.

Fredrik Kullman, vd för Svensk Fastighetsförmedling, är starkt kritisk till bolagets utveckling.

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”Det här är början på slutet, det är min personliga åsikt”, säger han till tidningen.

På Bjurfors har 45 procent av höstens försäljningar genomförts utan annonsering på Hemnet, enligt vd Irja Amolin.

Hemnets sjunkande intäkter påverkas också av betalningsmodellen ”Sälj först, betala sen”, där intäkten redovisas först när bostaden säljs. Nedgången kan därför inte enbart förklaras med att kunder väljer bort betalda annonser.

Så mycket sparar du efter skatten

En betald bostadsannons kan vara avdragsgill vid försäljningen. Enligt Skatteverket räknas försäljningsutgifter av från försäljningspriset när vinsten beräknas.

Vid försäljning av en privatbostad med vinst är skatten normalt 22 procent.

En avdragsgill annons för 9 000 kronor kan därmed minska skatten med 1 980 kronor. Den faktiska kostnaden blir cirka 7 020 kronor, förutsatt att avdraget kan utnyttjas fullt ut.

Det finns ytterligare en fråga att ta upp med mäklaren. Sedan den 1 november har Hemnet en ny ersättningsmodell där mäklarföretag får ersättning för att rekommendera och sälja betalda annonspaket.

Läs mer: Mäklarna lämnar Hemnet – fler bostäder säljs via konkurrenter. Dagens PS

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