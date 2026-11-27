Hemnets dyra bostadsannonser har fått allt fler säljare att söka andra vägar. Nu lockar bolaget med gratisannonser, och gensvaret är stort. Men den kostnadsfria varianten har begränsningar som kan spela roll när bostaden ska säljas.
Hemnets tvärvändning – så kan du slippa notan på 9 000 kronor
På bara tolv dagar publicerades omkring 6 000 gratisannonser på Hemnet. Det nya alternativet lanserades den 20 oktober 2026, efter flera år av kraftiga prishöjningar och växande kritik från mäklarbranschen. Under oktober drog Hemnet i genomsnitt in 9 414 kronor per betald annons. Det är ingen fast annonsavgift, utan ett genomsnitt av bolagets intäkter från olika annonspaket.
I bolagets preliminära oktoberredovisning framgår också att omsättningen föll med 25 procent jämfört med oktober 2025.
Gratisannonsen får mindre utrymme
Den kostnadsfria annonsen syns på Hemnet, men får en enklare presentation. Enligt bolagets information visas bara en bild i sökresultatet, annonsen prioriteras lägre och visningstiderna syns inte där. Betalda paket ger större exponering och fler möjligheter att lyfta fram bostaden.
Hemnet uppger att betalda annonser får dubbelt så många sidvisningar under första veckan och sparas tre gånger så ofta som gratisannonser.
Om den extra uppmärksamheten också ger ett högre slutpris framgår däremot inte av statistiken.
Den nya gratismodellen kommer efter en period då allt fler bostäder sålts utan traditionell Hemnetannonsering.
Mäklarna tvivlar på Hemnets framtid
På Fastighetsbyrån annonserades omkring 75 procent av bostäderna på Hemnet i början av året. I september hade andelen sjunkit till 60 procent, enligt Dagens industri.
Fredrik Kullman, vd för Svensk Fastighetsförmedling, är starkt kritisk till bolagets utveckling.
”Det här är början på slutet, det är min personliga åsikt”, säger han till tidningen.
På Bjurfors har 45 procent av höstens försäljningar genomförts utan annonsering på Hemnet, enligt vd Irja Amolin.
Hemnets sjunkande intäkter påverkas också av betalningsmodellen ”Sälj först, betala sen”, där intäkten redovisas först när bostaden säljs. Nedgången kan därför inte enbart förklaras med att kunder väljer bort betalda annonser.
Så mycket sparar du efter skatten
En betald bostadsannons kan vara avdragsgill vid försäljningen. Enligt Skatteverket räknas försäljningsutgifter av från försäljningspriset när vinsten beräknas.
Vid försäljning av en privatbostad med vinst är skatten normalt 22 procent.
En avdragsgill annons för 9 000 kronor kan därmed minska skatten med 1 980 kronor. Den faktiska kostnaden blir cirka 7 020 kronor, förutsatt att avdraget kan utnyttjas fullt ut.
Det finns ytterligare en fråga att ta upp med mäklaren. Sedan den 1 november har Hemnet en ny ersättningsmodell där mäklarföretag får ersättning för att rekommendera och sälja betalda annonspaket.
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