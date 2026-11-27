2. Byta ytterdörr

Är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för din ytterdörr får du enligt HSB inte byta ut den på eget initiativ, även om du själv står för kostnaden.

Ansvarsfördelningen framgår normalt av föreningens stadgar. Saknas en sådan bestämmelse ligger ansvaret enligt Bostadsrätterna på föreningen.

3. Hyra ut bostaden under semestern

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Att dryga ut semesterkassan genom att hyra ut bostadsrätten via Airbnb kräver föreningens godkännande om gästen disponerar lägenheten självständigt.

Det spelar, enligt Sveriges Domstolar, ingen roll om du tar betalt eller lånar ut bostaden gratis. Säger föreningen nej kan du ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. Otillåten andrahandsuthyrning kan, i värsta fall, leda till att du förlorar bostadsrätten.

4. Installera en braskamin

Vill du ha en braskamin i villan måste du först göra en anmälan till kommunen och invänta ett startbesked. Annars riskerar du en byggsanktionsavgift som under 2026 uppgår till 5 920 kronor.

Som huvudregel får du heller inte börja elda förrän kommunen har utfärdat ett slutbesked.

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5. Skaffa en orm som husdjur

Reglerna för ormhållning varierar förvisso mellan landets kommuner. I exempelvis Stockholms stad krävs kommunens tillstånd för att hålla orm hemma. Det gäller även giftfria ormar.

Kommunen tar betalt för att handlägga ansökan och efter fem år måste tillståndet förnyas. Vissa giftormar, bland dem kobror och mambor, får stockholmarna över huvud taget inte hålla i bostadshus.

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6. Flytta köket till ett annat rum

Den som vill få ett extra sovrum i sin bostadsrätt genom att flytta köket till vardagsrummet behöver styrelsens tillstånd om vatten- eller avloppsledningarna ska dras om.

Styrelsen får dock, enligt bostadsrättslagen, bara neka tillstånd enligt bestämmelsen om förändringen innebär påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Sedan januari 2023 går det att få ett sådant beslut prövat i hyresnämnden.

7. Flytta ett eluttag själv

Du får under vissa förutsättningar byta ut ett befintligt vägguttag på högst 16 ampere själv, om du har tillräckliga kunskaper.

Att flytta uttaget, även om det bara rör sig om några centimeter, räknas däremot som elinstallationsarbete som du inte får utföra på egen hand om du saknar rätt att göra det.

Enligt Elsäkerhetsverket får du heller inte själv byta ut ett ojordat vägguttag mot ett jordat.

Straffet för obehörigt elinstallationsarbete är böter eller fängelse i högst ett år. Det gäller även om arbetet utförts korrekt.

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