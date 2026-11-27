De närmaste åren kan omkring 20 000 fler småhus om året komma ut till försäljning jämfört med för tio år sedan. Det kan, i sin tur, öka möjligheterna för unga familjer att köpa hus utan att behöva flytta långt från jobbet. Det konstaterar Handelsbanken i en ny rapport.
Storbanken: Nu kan det bli lättare för svenskar att köpa villa
I takt med att den stora 40-talistgenerationen blivit äldre har antalet småhusägare över 80 år ökat kraftigt. Många bor fortfarande kvar i sina villor och har heller inga planer på att flytta.
I en ny undersökning som Verian gjort på uppdrag av Handelsbanken svarar 73 procent av svenskarna mellan 65 och 84 år att de är nöjda med sitt boende sett till storlek, läge och boendeform.
”Varannan ung pensionär planerar sin ekonomi för att lämna efter sig ett arv. Det kan bidra till att fler bor kvar i sina lågt belånade villor, i stället för att sälja av fastigheten och öka sin konsumtion”, säger Helena Bornevall, seniorekonom på Handelsbanken.
Läs även: Rusning efter bidrag från staten – husägare får i snitt 36 000 kronor. Dagens PS
Arvtagarna har redan ett boende
En stor del av arven efter dagens äldre väntas tillfalla personer mellan 50 och 64 år. Många har redan ett etablerat boende och intresset för att köpa en ny bostad är relativt lågt.
Bara två av tio i åldersgruppen svarar i Handelsbankens undersökning att ett arv på en miljon kronor skulle öka deras efterfrågan på bostäder. Banken räknar därför med att de flesta ärvda fastigheterna kommer att säljas.
Kan göra det lättare att hitta hus
Enligt Handelsbanken kan det ökade utbudet göra det lättare för inte minst yngre familjer i storstadsregionerna att hitta en villa i närheten av jobbet.
”I våra tre storstadsområden kan uppskattningsvis drygt 8000 fler småhus per år komma ut till försäljning jämfört med för tio år sedan. Det är tre gånger nyproduktionen av småhus i dessa län”, säger Bornevall.
Banken tror också att det större utbudet kan bromsa prisuppgången i storstäderna, även om villorna fortfarande väntas vara dyra.
På mindre orter, där befolkningen på många håll minskar, riskerar huspriserna däremot att pressas när fler villor ska säljas.
Tak och elsystem från förra seklet
Omkring en femtedel av Sveriges permanentbebodda småhus ägs i dag av personer som är 73 år eller äldre. Det rör sig om cirka 343 000 hus, enligt en rapport från Mäklarsamfundet.
Organisationen räknar med att omkring 31 000 småhus från den äldre ägargruppen kan nå marknaden varje år mellan 2026 och 2035. Många av husen kan vara i behov av kostsamma renoveringar.
Drygt 318 000 saknar registrerat byte av elsystem sedan 2003. För omkring 270 000 hus finns inget registrerat takbyte under samma period.
Mäklarsamfundet påpekar dock att det kan finnas renoveringar som husägarna aldrig rapporterat in till fastighetstaxeringsregistret.
Den största standardskillnaden mellan äldre och yngre ägares hus finns i köket. Bara 13 procent av småhusen i den äldre ägargruppen räknas som åtgärdade sedan 2009, jämfört med 31 procent i det övriga småhusbeståndet, där även nybyggda hus ingår.
Läs också: Pensionärer kan få 15 600 kronor extra varje år – här är kravet. Dagens PS