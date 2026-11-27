I en ny undersökning som Verian gjort på uppdrag av Handelsbanken svarar 73 procent av svenskarna mellan 65 och 84 år att de är nöjda med sitt boende sett till storlek, läge och boendeform.

”Varannan ung pensionär planerar sin ekonomi för att lämna efter sig ett arv. Det kan bidra till att fler bor kvar i sina lågt belånade villor, i stället för att sälja av fastigheten och öka sin konsumtion”, säger Helena Bornevall, seniorekonom på Handelsbanken.

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Arvtagarna har redan ett boende

En stor del av arven efter dagens äldre väntas tillfalla personer mellan 50 och 64 år. Många har redan ett etablerat boende och intresset för att köpa en ny bostad är relativt lågt.

Bara två av tio i åldersgruppen svarar i Handelsbankens undersökning att ett arv på en miljon kronor skulle öka deras efterfrågan på bostäder. Banken räknar därför med att de flesta ärvda fastigheterna kommer att säljas.