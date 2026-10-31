Europas värsta bostadssiffror: 1,14 miljoner svenskar drabbade 

Onödigt höga avgifter kan minska din pension

I Sverige handlar det om omkring 1,14 miljoner människor.

Sett till befolkningens storlek hör Sverige till de länder där problemet är som mest utbrett.

Missa inte: Sverige: Nu är det 48 000 kronor billigare att bo i villa. Dagens PS

Sverige sticker ut i Europa

Under 2025 levde 10,8 procent av Sveriges befolkning i hushåll där boendekostnaderna översteg 40 procent av den disponibla inkomsten.

Det kan jämföras med EU-genomsnittet på 7,7 procent.

Värre ser det dock ut för Grekland. Där passerar hela 26,4 procent av befolkningen gränsen. Även Danmark och Tyskland ligger högt, med 14,7 respektive 11,2 procent.

Betydligt bättre ser det ut i exempelvis Spanien och Italien, där motsvarande andelar är 7,2 respektive 5 procent.

I boendekostnaderna räknas bland annat hyra, bolåneräntor, el, uppvärmning och underhåll.

ANNONS

Ett hushåll med 30 000 kronor kvar efter skatt passerar alltså gränsen om de månatliga boendekostnaderna överstiger 12 000 kronor.

Läs även: Din röst kan påverka din lön – vissa tjänar 1,8 miljoner mer. Dagens PS