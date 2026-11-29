En småbarnsfamilj står utan 420 000 kronor efter ett havererat husköp där mäklaren, enligt FMI, brustit i sitt ansvar. Ett tidigare beslut från Fastighetsmäklarinspektionen visar att även andra husköpare har drabbats när mäklare inte gjort tillräckliga kontroller av fastighetens pantbrev.
Mäklaren gjorde fel – husköpare får inte tillbaka sina 420 000 kronor
Lina och Patrik Byrén bor numera i en villa i Bålsta norr om Stockholm. Att de kunde köpa ett annat hus med så kort varsel berodde på att Linas föräldrar lånade ut pengar till kontantinsatsen.
Beskedet om att den förra husaffären inte kunde genomföras kom först dagen före tillträdet.
Säljarnas skulder stoppade köpet
Säljarna hade större skulder med huset som säkerhet än vad försäljningen skulle inbringa, rapporterar Dagens Nyheter. Bland annat hade de lånat pengar av en privatperson som hade ett skriftligt pantbrev i fastigheten.
Mäklaren och säljarnas bank hade därför kommit överens om att låta handpenningen ligga kvar på mäklarens klientmedelskonto.
När mäklaren sjukskrevs några veckor före tillträdet förde dock chefen på mäklarkontoret över pengarna till ett spärrat konto i säljarnas namn. Enligt chefen hade han inget annat val eftersom säljarna krävde att pengarna skulle betalas ut i enlighet med depositionsavtalet.
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Kan tvingas gå till domstol
I början av november fick mäklaren en varning av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). Enligt myndigheten borde mäklaren ha berättat om det skriftliga pantbrevet i god tid innan paret skrev på kontraktet och försökt få parterna att enas om hur handpenningen skulle hanteras.
Mäklaren uppger för DN att beslutet har överklagats.
Paret har krävt skadestånd av både mäklaren och kontorschefen, men fått avslag av Mäklarsamfundets jurister. Inte heller Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd vill pröva ärendet eftersom det bedöms vara för komplext.
Vill paret gå vidare återstår tingsrätten. Även om de skulle vinna där är det osäkert om de får tillbaka hela beloppet.
”Jag är inte säker på att vi någonsin kommer att få tillbaka pengarna”, säger Lina Byrén till DN.
”Kolla upp säljarna. Ta inte för givet att mäklaren berättar allt, utan fråga själv om pantbreven och om säljarnas lån täcks av köpeskillingen”, råder hon.
Fler husköpare har drabbats
Sommaren 2024 betalade en annan husköpare 181 372 kronor i handpenning. Även den affären föll på ett skriftligt pantbrev, den gången på 500 000 kronor.
När köpet hävdes hade handpenningen redan betalats ut till säljaren efter att mäklaren dragit av sitt arvode på 60 000 kronor. Köparen uppgav att familjen förlorat sammanlagt 200 000 kronor.
I oktober 2025 varnade FMI mäklaren. När köparen skrev på kontraktet hade det gått nästan ett år sedan mäklaren kontrollerade fastighetsregistret.
Mäklaren hänvisade bland annat till att pantbrevet felaktigt hade registrerats som ett digitalt pantbrev i mäklarsystemet.
”Fel i mäklarsystem eller liknande befriar inte mäklaren från ansvar”, skriver FMI i beslutet.
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