Kan tvingas gå till domstol

I början av november fick mäklaren en varning av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). Enligt myndigheten borde mäklaren ha berättat om det skriftliga pantbrevet i god tid innan paret skrev på kontraktet och försökt få parterna att enas om hur handpenningen skulle hanteras.

Mäklaren uppger för DN att beslutet har överklagats.

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Paret har krävt skadestånd av både mäklaren och kontorschefen, men fått avslag av Mäklarsamfundets jurister. Inte heller Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd vill pröva ärendet eftersom det bedöms vara för komplext.

Vill paret gå vidare återstår tingsrätten. Även om de skulle vinna där är det osäkert om de får tillbaka hela beloppet.

”Jag är inte säker på att vi någonsin kommer att få tillbaka pengarna”, säger Lina Byrén till DN.

”Kolla upp säljarna. Ta inte för givet att mäklaren berättar allt, utan fråga själv om pantbreven och om säljarnas lån täcks av köpeskillingen”, råder hon.

Fler husköpare har drabbats

Sommaren 2024 betalade en annan husköpare 181 372 kronor i handpenning. Även den affären föll på ett skriftligt pantbrev, den gången på 500 000 kronor.

När köpet hävdes hade handpenningen redan betalats ut till säljaren efter att mäklaren dragit av sitt arvode på 60 000 kronor. Köparen uppgav att familjen förlorat sammanlagt 200 000 kronor.

I oktober 2025 varnade FMI mäklaren. När köparen skrev på kontraktet hade det gått nästan ett år sedan mäklaren kontrollerade fastighetsregistret.

Mäklaren hänvisade bland annat till att pantbrevet felaktigt hade registrerats som ett digitalt pantbrev i mäklarsystemet.

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”Fel i mäklarsystem eller liknande befriar inte mäklaren från ansvar”, skriver FMI i beslutet.

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