Billiga stugor, banker i konkurs och lönen som krävs för ett bekvämt liv

Så mycket behöver du tjäna för att leva bekvämt

Vidare till Europa och löner. Hur mycket pengar behöver man egentligen för att leva bekvämt?

Euronews har jämfört inkomsterna i 34 europeiska länder och räknat på vad som krävs för att tillhöra den övre delen av medelklassen.

För en ensamstående svensk handlar det om drygt 39 000 kronor i månaden efter skatt.

Ett par utan barn behöver tillsammans omkring 59 300 kronor medan en familj med två vuxna och två barn behöver få in drygt 83 000 kronor.

I Schweiz krävs motsvarande drygt 70 000 kronor i månaden för en ensamstående. I Nordmakedonien räcker omkring 6 700 kronor för att nå samma relativa inkomstnivå.

Hur långt pengarna räcker är förstås en annan sak.

I Sverige går exempelvis 25 procent av hushållens disponibla inkomster till boendet. Det kan jämföras med EU-genomsnittet på 19 procent.

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Mer om detta: Så hög lön behöver du för att leva bekvämt – i Sverige och Europa. Dagens PS

Fjällstugorna har blivit 400 000 kronor billigare

För den som drömmer om en egen fjällstuga har veckan bjudit på ett välkommet besked.

Under pandemin rusade priserna på fritidshus i fjällen. När marknaden nådde sin topp 2022 kostade en fjällstuga i genomsnitt drygt 2,9 miljoner kronor.

Sedan dess har priserna fallit.

Enligt nya siffror från Hemnet ligger genomsnittspriset nu på omkring 2,54 miljoner kronor. Det innebär att fjällstugorna har blivit 13 procent billigare, motsvarande ungefär 400 000 kronor.

Störst är prisnedgången i Jämtlands län, där fritidshusen blivit 19 procent billigare sedan den tidigare toppen.

Men ett lägre inköpspris betyder inte nödvändigtvis att fjälldrömmen blir billig.

Läs vidare här: Här har fritidshusen blivit 400 000 kronor billigare: ”Har svalnat”. Dagens PS

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Priserna på fritidshus i fjällen har sjunkit med 13 procent sedan rekordåret 2022 (Foto: Anders Wiklund/TT)

Solbolag i konkurs – vad händer med garantin?

Veckan har också bjudit på några mindre trevliga besked för svenska solcellsägare.

Solcellsföretagen Soldags och Sesol har båda gått i konkurs under året. För kunderna innebär det att möjligheten att få hjälp med trasiga anläggningar kan ha försvunnit.

Men allt beror på vem som står bakom garantin.

Enligt Konsumentverket kan garantier från exempelvis tillverkaren av solpanelerna fortfarande gälla, även om företaget som installerade dem har gått omkull.

Har garantin däremot lämnats av installatören får kunden vända sig till konkursboet.

Problemet är att chansen att få pengar tillbaka ofta är liten.

För den som betalat med kreditkort eller via ett faktureringsbolag kan det dock finnas ytterligare möjligheter att kräva ersättning.

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Läs mer: Solbolag i konkurs: Detta händer med garantin för solcellerna. Dagens PS

Banken går i konkurs – så mycket får du tillbaka

Vi avslutar veckan med en, hypotetisk, bankkonkurs.

För även om det hör till ovanligheterna att svenska banker går omkull finns det anledning att känna till vilka pengar som faktiskt är skyddade.

Sedan den 1 januari 2026 är upp till 1 150 000 kronor skyddade per person och bank. Om banken går omkull ska pengarna normalt finnas tillgängliga inom sju arbetsdagar.

Har du två miljoner kronor på kontot omfattas alltså inte hela beloppet av garantin.

Det finns dock undantag.

Den som exempelvis nyligen sålt sin bostad kan ha rätt till ett extra skydd på upp till fem miljoner kronor, utöver den vanliga insättningsgarantin.

Och aktierna då?

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De tillhör fortfarande dig även om banken går i konkurs. Banken ska nämligen hålla kundernas värdepapper åtskilda från sina egna tillgångar.

Läs vidare: Banken går i konkurs – det händer med dina pengar. Dagens PS

Läs också: Räntan kan höjas på onsdag – då blir bolånet 40 000 kronor dyrare. Dagens PS

Läs även: 100 000 pensionärer kan missa pengar – går att få tre månader bakåt. E55