Beskedet som kan spräcka din ISK-kalkyl: Så mycket dyrare blir det

Denna schablonintäkt beräknas genom att statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret plussas på med en procentenhet. Därefter beskattas den framräknade schablonintäkten med en fast skattesats på trettio procent.

Så mycket kan skattesatsen höjas

För innevarande år har statslåneräntan som använts i beräkningen legat på 2,55 procent, vilket har gett en schablonränta på 3,55 procent och en effektiv skatt på 1,065 procent. Om läget i slutet av november i stället visar på en statslåneränta omkring 3,14 procent – fastställd av Riksgälden – kommer motsvarande skattesats att stiga till 1,242 procent.

Det innebär en märkbar höjning på knappt 17 procent jämfört med året innan.

Miljonspararen märker skillnaden

För att förstå vad förändringen betyder i praktiken kan man titta på hur skatten slår mot ett sparkapital. Sedan den första januari i år är de första 300 000 kronorna av det samlade kapitalunderlaget på ett ISK samt kapitalförsäkring och PEPP helt skattefria. Med ett kapitalunderlag på en miljon kronor blir det dags att beskatta 700 000 kronor, förklarar Nyheter24 som tar upp saken.

Med årets gällande skattesats på 1,065 procent landar skatten på omkring 7 455 kronor. Om skattesatsen i stället höjs till 1,242 procent stiger kostnaden till cirka 8 694 kronor för samma kapitalunderlag.

Det är just denna skillnad som gör att det kan bli 1 239 kronor dyrare för spararen. Vid ett kapitalunderlag på två miljoner kronor blir skillnaden ännu mer kännbar och landar på omkring 3 000 kronor förutsatt att grundreglerna förblir desamma.

Inför valet ville Liberalerna höja det skattefria sparandet på ISK från 300 000 kronor till en halv miljon kronor.

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Tidigare har vi också berättat att den som har belånat sitt ISK får behålla ränteavdraget. För sparare med kapitalförsäkring är det däremot borta.