Liberalernas utspel – så mycket ska vara skattefritt att spara på ISK

Vill bygga ”fuck off-kapital”

Bakom förslaget finns en tydlig ambition att få fler svenskar att bygga upp ett eget kapital.

Liberalerna säger i intervjun att ett eget aktiesparande ger människor ekonomisk självständighet och större möjlighet att forma sina liv. Partiet använder också ett ovanligt rättframt uttryck för den ekonomiska buffert man vill uppmuntra.

”Vi menar att alla förtjänar en buffert genom ett så kallat ’fuck off-kapital’”, säger Liberalerna till Aktiespararna.

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Tanken är att sparandet ska ge ekonomisk trygghet nog för att kunna lämna exempelvis ett jobb eller en annan situation som inte fungerar.

Regeringen har redan sänkt skatten

Förslaget är en fortsättning på en stor förändring som redan genomförts under mandatperioden.

Den skattefria grundnivån infördes 2025 och sattes då till 150 000 kronor. Från 2026 fördubblades den till 300 000 kronor.

Reformen har sina rötter i Tidöavtalet. Redan 2022 skrev Dagens PS om överenskommelsen att göra 300 000 kronor skattefritt.

Liberalerna vill nu alltså lägga ytterligare 200 000 kronor ovanpå den nivån.

Kan ge tusenlappar

För den som har ett större ISK får förslaget en konkret effekt på plånboken.

När Dagens PS tidigare räknade på partiernas olika ISK-förslag innebar Liberalernas modell omkring 2 200 kronor lägre skatt per år för den som har en miljon kronor placerad på ISK.

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Samtidigt får den som redan har mindre än 300 000 kronor ingen ytterligare skattesänkning av den höjda gränsen, eftersom sparandet redan är skattefritt.

Partierna drar åt olika håll

ISK har samtidigt blivit en tydlig politisk skiljelinje inför valet.

Som Dagens PS tidigare berättat vill både Vänsterpartiet och Miljöpartiet i stället sänka den skattefria grundnivån till 50 000 kronor. Socialdemokraterna har riktat in sig på större sparbelopp och vill höja kapitalskatten för konton över tre miljoner kronor.

Skillnaden kan bli betydande.

Med Vänsterpartiets och Miljöpartiets modell skulle ett sparkapital på 500 000 kronor enligt Dagens PS tidigare beräkning ge omkring 2 700 kronor mer i årlig skatt.

Säger nej till nya skatter

Liberalerna markerar även mot andra skattehöjningar på kapital.

Partiet vill behålla dagens beskattning av kapitalvinster och utdelningar utanför ISK och kapitalförsäkring och säger nej till att återinföra förmögenhetsskatten eller införa andra nya skatter på finansiellt sparande.

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Målet är i stället att fler ska äga aktier och fonder och få del av företagens värdeskapande.

Fyra miljoner sparare berörs

Det gör frågan politiskt intressant. Omkring 4,4 miljoner svenskar har ett ISK, enligt en tidigare genomgång i Dagens PS.

Den nuvarande reformen är dessutom populär. En undersökning som Dagens PS skrev om i juni visade att 67 procent var positiva till skattefritt ISK-sparande.

Liberalerna hoppas nu ta reformen ett steg längre. Om partiet får sin vilja igenom efter valet kommer en halv miljon kronor i sparande på ISK och kapitalförsäkring kunna omfattas av den skattefria grundnivån – 200 000 kronor mer än i dag.

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