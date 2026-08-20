Färre hetsiga budgivningar och mer utrymme att förhandla. Veckorna efter sommaren kan bli ett guldläge för bostadsköpare – men försprånget riskerar att bli kortvarigt.
Bästa läget att köpa bostad kan vara nu: "Pressa priset"
Efter en sömnig sommar börjar bostadsmarknaden så smått sträcka på sig. Än så länge kan köparna dra nytta av lugnet.
Bostadsrättspriserna i Sverige sjönk med 1,5 procent i juli, medan villapriserna steg med 0,9 procent, enligt Svensk Mäklarstatistik. Skillnaden visar att utvecklingen varierar beroende på såväl bostadstyp som ort.
På marknader med stort utbud och långa försäljningstider kan köpare nu få mer tid att undersöka bostaden, jämföra alternativen och förhandla om priset.
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Köparna håller i taktpinnen
SkandiaMäklarnas vd Daniel Lundberg anser att augusti och början av september kan bjuda på höstens bästa köpläge.
”Just nu är det köparna som har initiativet. Färre hetsiga budgivningar ger mer tid att granska bostaden, jämföra alternativen och pressa priset. För den som har en hållbar kalkyl kan veckorna efter sommaren vara höstens bästa köpläge men det fönstret kan stängas snabbt när fler återvänder till marknaden”, säger han i ett pressmeddelande.
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Fler bostäder byter ägare
Det finns redan tecken på att marknaden håller på att vakna. Mellan maj och juli såldes 46 500 bostäder, vilket är 12 procent fler än under samma period förra året.
Försäljningen av bostadsrätter ökade med 13 procent, medan 10 procent fler villor såldes.
Om räntan ligger stilla kan fler hushåll som skjutit upp sin flytt bestämma sig för att agera. Då kan konkurrensen om de mest eftertraktade bostäderna snabbt hårdna.
Det betyder däremot inte att priserna måste stiga överallt. Bostadsmarknaden är lokal, betonar Lundberg, och köparens kalkyl behöver klara både högre ränta och oväntade utgifter.
Just nu kan köparen alltså sitta med de bästa korten. Frågan är bara hur länge.
”När fler återvänder till visningarna kan konkurrensen om rätt bostäder öka snabbt”, avslutar Lundberg.
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