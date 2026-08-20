Bästa läget att köpa bostad kan vara nu: "Pressa priset"

Fler bostäder byter ägare

Det finns redan tecken på att marknaden håller på att vakna. Mellan maj och juli såldes 46 500 bostäder, vilket är 12 procent fler än under samma period förra året.

Försäljningen av bostadsrätter ökade med 13 procent, medan 10 procent fler villor såldes.

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Om räntan ligger stilla kan fler hushåll som skjutit upp sin flytt bestämma sig för att agera. Då kan konkurrensen om de mest eftertraktade bostäderna snabbt hårdna.

Det betyder däremot inte att priserna måste stiga överallt. Bostadsmarknaden är lokal, betonar Lundberg, och köparens kalkyl behöver klara både högre ränta och oväntade utgifter.

Just nu kan köparen alltså sitta med de bästa korten. Frågan är bara hur länge.

”När fler återvänder till visningarna kan konkurrensen om rätt bostäder öka snabbt”, avslutar Lundberg.

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