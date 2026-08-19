De hade varit gifta i 69 år och gett bort nästan 200 miljoner kronor – makarna dog nyligen med bara åtta dagars mellanrum.
Gav bort 200 miljoner – sedan dog det gifta paret
Roy och Nola Thompson från Queensland gjorde sig kända som framstående filantroper. Roy byggde upp parets förmögenhet på krog- och fastighetsverksamhet.
Enligt Fortune, som berättar om makarna och deras filantropiska gärning, hade de inget intresse av att vältra sig i lyx trots att de beskrevs som multimiljonärer.
”Varför inte ge till människor?”
”Jag är 87, kan inte leva för evigt, kan inte ta det med sig, så varför skulle man inte ge det till människor där man har tjänat pengar?” sa Roy Thompson i en intervju och kastade ut frågan varför han inte skulle ge tillbaka pengarna som han tjänat under sin livstid.
Bland annat donerade paret nästan 150 miljoner till ett universitet, där en del pengar också gick till ett forskningscenter för psykisk hälsa, konstaterar Fortune.
Donationerna låste in stipendier och bidrag till studenter och det aktuella institutet, som också varit föremål före generösa gåvor, bär samma namn som Nola Thompson, det är alltså uppkallat efter Roys fru.
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Stora men ödmjuka filantroper
Parets donationer sträcker sig långt när det kommer till samhällsinsatser och välgörenhet inriktad på sjukvård och hälsa.
De fick även utmärkelser som stora filantroper, men gillade inte att vara i rampljuset.
”Vi är inga sociala människor”, förklarade Nola i en tidningsintervju.
Sonen: Pappa dog av brustet hjärta
Roys råd till andra förmögna var att ”börja ge” av sitt överflöd.
Den 7 augusti avled han. Och det var bara åtta dagar efter det att hans fru Nola gått bort i äggstockscancer i stadium 4.
Parets son Peter Thompson säger i en intervju att hans far dog av ”ett brustet hjärta”.
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