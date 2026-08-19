Gav bort 200 miljoner – sedan dog det gifta paret

Enligt Fortune, som berättar om makarna och deras filantropiska gärning, hade de inget intresse av att vältra sig i lyx trots att de beskrevs som multimiljonärer.

”Varför inte ge till människor?”

”Jag är 87, kan inte leva för evigt, kan inte ta det med sig, så varför skulle man inte ge det till människor där man har tjänat pengar?” sa Roy Thompson i en intervju och kastade ut frågan varför han inte skulle ge tillbaka pengarna som han tjänat under sin livstid.

Bland annat donerade paret nästan 150 miljoner till ett universitet, där en del pengar också gick till ett forskningscenter för psykisk hälsa, konstaterar Fortune.

Donationerna låste in stipendier och bidrag till studenter och det aktuella institutet, som också varit föremål före generösa gåvor, bär samma namn som Nola Thompson, det är alltså uppkallat efter Roys fru.

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