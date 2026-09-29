Barnet köper bostad – du kan få betala bolånet

För en förälder kan frågan förstås låta enkel: Har jag pengar att hjälpa till med? Men det finns en till fråga att ställa innan bostadsjakten börjar: Vad är det egentligen jag lovar att betala?

Den som också skriver under barnets bolån tar på sig ett större ansvar. Om barnet inte kan betala kan banken kräva föräldern på pengarna.

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En lägre tröskel – fortfarande mycket pengar

Sedan bolånetaket höjdes kan en köpare låna upp till 90 procent av bostadens värde. Det betyder att den egna kontantinsatsen kan vara 10 procent i stället för tidigare 15 procent.

Claudia Wörmann, privatekonomisk talesperson på Bostadsrätterna, visar vad skillnaden blir för en etta på 40 kvadratmeter i Stockholms län. Med ett kvadratmeterpris på 81 525 kronor landar kontantinsatsen på 326 100 kronor. Med det tidigare kravet hade den varit 489 150 kronor.

Det är drygt 163 000 kronor mindre att få ihop. Men 326 100 kronor ska fortfarande fram. Dessutom måste köparen klara bankens prövning och kunna betala för lånet.

Hur föräldern hjälper till med detta spelar stor roll. Att bidra med pengar till kontantinsatsen är en sak. Att skriva under barnets bolån är något helt annat.

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