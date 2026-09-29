Kontantinsatsen har sänkts. Ändå tror fyra av tio unga vuxna att de behöver hjälp för att köpa sin första bostad. Föräldrar som vill rycka in har flera vägar att välja mellan, varav vissa kan bli dyra långt efter inflyttningen.
Barnet köper bostad – du kan få betala bolånet
Fyra av tio personer mellan 18 och 34 år tror inte att de kan köpa sin första bostad utan ekonomisk hjälp från föräldrar eller andra anhöriga. Det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Riksbyggen.
För en förälder kan frågan förstås låta enkel: Har jag pengar att hjälpa till med? Men det finns en till fråga att ställa innan bostadsjakten börjar: Vad är det egentligen jag lovar att betala?
Den som också skriver under barnets bolån tar på sig ett större ansvar. Om barnet inte kan betala kan banken kräva föräldern på pengarna.
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En lägre tröskel – fortfarande mycket pengar
Sedan bolånetaket höjdes kan en köpare låna upp till 90 procent av bostadens värde. Det betyder att den egna kontantinsatsen kan vara 10 procent i stället för tidigare 15 procent.
Claudia Wörmann, privatekonomisk talesperson på Bostadsrätterna, visar vad skillnaden blir för en etta på 40 kvadratmeter i Stockholms län. Med ett kvadratmeterpris på 81 525 kronor landar kontantinsatsen på 326 100 kronor. Med det tidigare kravet hade den varit 489 150 kronor.
Det är drygt 163 000 kronor mindre att få ihop. Men 326 100 kronor ska fortfarande fram. Dessutom måste köparen klara bankens prövning och kunna betala för lånet.
Hur föräldern hjälper till med detta spelar stor roll. Att bidra med pengar till kontantinsatsen är en sak. Att skriva under barnets bolån är något helt annat.
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Gåva, lån eller namn på bolånet?
Den som bidrar till kontantinsatsen behöver först bestämma om pengarna är en gåva eller ett lån. Ska barnet betala tillbaka rekommenderar Wörmann ett skuldebrev där belopp, eventuell ränta och återbetalning skrivs ned. Om pengarna är en gåva kan familjen också behöva ta ställning till hur den ska hanteras i förhållande till syskon och framtida arv.
Ett annat alternativ är att föräldern blir medlåntagare. Det kan göra det lättare för barnet att få bolån, eftersom banken räknar med bådas ekonomi. Men båda blir också betalningsansvariga. Om barnet inte kan betala ränta eller amortering behöver föräldern göra det. Åtagandet kan dessutom minska förälderns möjlighet att själv låna pengar senare.
Föräldern kan även gå i borgen. Då äger barnet bostaden och står på lånet, medan föräldern tar på sig att betala om barnet inte klarar sina åtaganden. Även det kan påverka förälderns eget låneutrymme.
”Att hjälpa ett barn att köpa sin första bostad är inte en helt enkel fråga. Det är ett ekonomiskt beslut med en lång svans av möjliga konsekvenser beroende på hur man väljer att hjälpa till. Det viktigaste är att stödet är genomtänkt, dokumenterat och förankrat i en realistisk bild av både barnets och förälderns framtida ekonomi”, säger Claudia Wörmann.
Hennes råd är att prata igenom villkoren i förväg. Vad händer om barnet får sämre ekonomi, bostaden säljs eller ett syskon senare behöver samma hjälp? Den sänkta kontantinsatsen gör det lättare att komma in på bostadsmarknaden. Den gör däremot inte förälderns beslut mindre viktigt.
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