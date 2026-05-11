Att samla allt hos en och samma storbank kan framstå som både smidigt och lönsamt, men de lockande rabatterna på bolånet döljer ofta en dyrare verklighet.
Bankfällan: Din bolånerabatt kan äta upp pensionen
För många sparare blir den kortsiktiga räntevinsten en dyrköpt affär när dolda avgifter och dålig överblick gröper ur framtidskapitalet.
Det är en klassisk försäljningsstrategi hos storbanker. Genom att erbjuda några räntepunkter i rabatt på bolånet förmås kunderna att flytta över både sparande, tjänstepension och försäkringar. Tanken är att ”helkunden” ska premieras, men i praktiken handlar det ofta om att låsa in kunden i ett system där de verkliga kostnaderna inte syns.
En marginell rabatt på räntan bleknar snabbt i jämförelse med vad höga förvaltningsavgifter i en tjänstepension kan kosta över 30 år.
Läs också: Jobba färre år – få fler tusenlappar i pension DagensPS
Varning för den dolda prislappen
När sparandet och pensionen ligger utspridda hos olika aktörer tappar de flesta kollen på helheten. Det är här bankerna tjänar sina stora pengar. Utan en samlad överblick är det näst intill omöjligt att svara på hur stor den totala aktieexponeringen faktiskt är, eller hur mycket man egentligen betalar i årliga avgifter för sina fonder.
”Man älskar ju låga avgifter, men även här gäller det att vara smart och se till helheten. Det man vill ha är låga avgifter för hela paketet – för investeringarna, för bolånet, för pensionen, för produkterna. Och sen ta hänsyn till värdet såklart”, framhåller Avanzas sparekonom Felicia Schön i Avanzabloggen som tar upp problemet med att INTE samla alla ägg i samma korg på det här området.
Många sitter idag med dyra fond-i-fond-lösningar eller dolda indexfonder med aktiva avgifter, bara för att de en gång i tiden jagade en lägre bolåneränta. Det är en farlig strategi. En sänkning av bolåneräntan med 0,10 procentenheter är förvisso tacksam för månadsbudgeten här och nu, men om samma flytt innebär att pensionskapitalet hamnar i fonder med dubbelt så höga avgifter blir slutnotan miljonbelopp i förlorad avkastning när det väl är dags att sluta arbeta.
Missa inte: Psykologi: Så lurar hjärnan dig att fatta dåliga ekonomiska beslut DagensPS
Risken med att blunda för helheten
En av de största riskerna med att ha ekonomin utspridd och lita på bankens paketlösning är bristen på transparens. Den som inte har kontroll över riskexponeringen kan drabbas hårt privatekonomiskt.
Att samla sparandet handlar inte nödvändigtvis om att ge en bank allt, utan om att välja en plattform som faktiskt förstår investeringar. Det handlar om att kunna se om man är överexponerad mot en viss bransch eller om kassan är för stor i förhållande till marknadsläget. Excel-ark i all ära, men för den genomsnittliga spararen blir den manuella uppföljningen ofta lidande, vilket i förlängningen leder till sämre investeringsbeslut, framhåller Felicia Schön.
”Det är inte ovanligt att det som sparas in på en avgift, tas ut någon annanstans. Ett vanligt exempel är att få extra bolånerabatt om man byter fonder, flyttar pensionen och tecknar försäkringar. Det må bli billigare för den månadavisa räntekostnaden, men man glömmer att ta hänsyn till avgifterna i de andra delarna av ekonomin. Är det värt det?”
Läs även: Försvaret för bankernas marginaler: ”De andra gör ju likadant” DagensPS
Så kan du bryta bankernas järngrepp
Det krävs en aktiv hållning för att inte fastna i bankernas rabattfällor. Den som vill maxa nyttan för sin ekonomi bör se bortom de omedelbara lockbetena och i stället granska de långsiktiga avgifterna. Att ha bolånet på ett ställe där räntan är lägst, och sparandet på en plattform med låga avgifter och bra analysverktyg, är oftast den mest gynnsamma vägen.
Läs mer: Ekonomerna: Kan snart bli billigare att binda bolånet DagensPS
Se klippet: Sluta klaga på jättevinsterna – låt banken betala dina bolån Realtid