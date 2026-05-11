Bankfällan: Din bolånerabatt kan äta upp pensionen

En marginell rabatt på räntan bleknar snabbt i jämförelse med vad höga förvaltningsavgifter i en tjänstepension kan kosta över 30 år.

Varning för den dolda prislappen

När sparandet och pensionen ligger utspridda hos olika aktörer tappar de flesta kollen på helheten. Det är här bankerna tjänar sina stora pengar. Utan en samlad överblick är det näst intill omöjligt att svara på hur stor den totala aktieexponeringen faktiskt är, eller hur mycket man egentligen betalar i årliga avgifter för sina fonder.

”Man älskar ju låga avgifter, men även här gäller det att vara smart och se till helheten. Det man vill ha är låga avgifter för hela paketet – för investeringarna, för bolånet, för pensionen, för produkterna. Och sen ta hänsyn till värdet såklart”, framhåller Avanzas sparekonom Felicia Schön i Avanzabloggen som tar upp problemet med att INTE samla alla ägg i samma korg på det här området.

Många sitter idag med dyra fond-i-fond-lösningar eller dolda indexfonder med aktiva avgifter, bara för att de en gång i tiden jagade en lägre bolåneränta. Det är en farlig strategi. En sänkning av bolåneräntan med 0,10 procentenheter är förvisso tacksam för månadsbudgeten här och nu, men om samma flytt innebär att pensionskapitalet hamnar i fonder med dubbelt så höga avgifter blir slutnotan miljonbelopp i förlorad avkastning när det väl är dags att sluta arbeta.

