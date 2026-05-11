Jobba färre år – få fler tusenlappar i pension

SPF Seniorerna: Inte alls rättvist

I klartext innebär detta att den som arbetat fem år mindre än den som jobbat ett helt livet kan få flera tusen kronor mer att röra sig med varje månad från sin pension.

ANNONS

”Differensen i pension mellan dem med tidig start och många års arbetsliv, som dessutom sällan kan arbeta till högre åldrar, och de som arbetat färre år men skjuter på uttaget riskerar att växa. Detta kan påverka synen på rättvisa både mellan grupper men också avseende utfallen från pensionssystemet”, konstaterar SPF Seniorerna i rapporten.

Det handlar i slutändan om när pensionen tas ut, den som väljer att göra det senare får ett högre månadsbelopp.

Det är tydligt, vilket också SPF Seniorerna påpekar, att uttagsåldern i många fall blir viktigare för storleken på pensionen än antal år i arbete.

Missa inte: Locket på om att jobb inte lönar sig för pensionen DagensPS

Här är fler skrämmande exempel

Där till visar rapporten att extra arbetsår kan vara olika mycket värt beroende på när i livet detta sker.

”I ett exempel med en slutlön på 50 000 kronor ger ett extra arbetsår i början av arbetslivet, alltså att börja jobba vid 24 i stället för 25, knappt 400 kronor mer i pension efter skatt. Men om samma person i stället jobbar ett år extra i slutet, från 65 till 66, blir pensionen nästan 1 700 kronor högre i månaden. Det gör det sena arbetsåret omkring fyra gånger mer värdefullt för pensionen”, skriver Nyheter24, som också berättar om rapporten.

Flera arbetsår extra i slutet av sin yrkesbana kan göra stor skillnad. Den som jobbar fem år extra för att höja sin pension kan dra in drygt 10 500 kronor mer i månaden, vilket kan jämföras med mer blygsamma 1 871 kronor om dessa extra arbetsår läggs i början.

Kravet: Se över pensionssystemet

ANNONS

För den som haft ett slitsamt jobb under hela sitt arbetsliv riskerar pensionssystemet, som det i dag är utformat, att slå väldigt orättvist då möjligheten att jobba några extra år inte existerar över huvud taget.

SPF Seniorerna kräver att politikerna i riksdagens pensionsgrupp ser över pensionssystemet, eftersom det finns uppenbara brister, och att pensionerna höjs, samt att det alltid måste löna sig att arbeta.

Man för också fram bland annat förslaget med en högre pensionsavgift där den befintliga arbetsavgiften omfördelas.

Så säger M-politiker om pensionen

Att orättvisan är en het potatis politiskt är obestridligt. Hittills är det bara en politiker, moderaten Viktor Wärnick, som kommenterat rapporten:

”Det är viktigt att arbete lönar sig, både i lönekuvertet och pensionskuvertet. Det är problematiskt och orättvist att det för vissa yrkesgrupper inte lönar sig att ha arbetat”, säger han till tidningen Senioren.

Läs mer: Domen: Det lönar sig inte längre att arbeta DagensPS

Läs vidare: Ny varning om pensionen: Du kan tvingas jobba längre E55