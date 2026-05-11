Det låter nästan för bra för att vara sant, men tricket i ett orättvist pensionssystem är helt enkelt att ta ut sin pension senare i livet.
Jobba färre år – få fler tusenlappar i pension
I en ny rapport från SPF Seniorerna, som Dagens PS uppmärksammat i flera artiklar, framgår att det nuvarande pensionssystemet premierar ett kortare arbetsliv än ett längre.
Genom att plocka ut sin pension senare i livet kan den som har jobbat färre år tjäna flera tusenlappar mer i månaden än den som arbetat längre.
Det här visar, som vi tidigare berättat, att det inte alltid lönar sig att ha haft ett långt arbetsliv ur pensionshänseende.
2 800 kronor mer på ett bräde
I den aktuella rapporten jämförs den som jobbat från 20 till 65 års ålder med personer som bara jobbat 40 år, men tar ut sin pension senare.
En person som arbetat mellan 28 och 68 års ålder kan enligt detta räkneexempel kvittera ut 22 864 kronor i pension per månad och hela 2 800 kronor mer än den som jobbat i 45 år mellan 20 och 65 års ålder.
Rapporten slår hål på myten om att ett långt arbetsliv per automatik ger bättre pensionsvillkor på ålderns höst. Det är nämligen så att de tidiga arbetsåren har liten effekt på pensionen, jämfört med de sena åren i arbetslivet innan det är dags att gå i pension.
SPF Seniorerna: Inte alls rättvist
I klartext innebär detta att den som arbetat fem år mindre än den som jobbat ett helt livet kan få flera tusen kronor mer att röra sig med varje månad från sin pension.
”Differensen i pension mellan dem med tidig start och många års arbetsliv, som dessutom sällan kan arbeta till högre åldrar, och de som arbetat färre år men skjuter på uttaget riskerar att växa. Detta kan påverka synen på rättvisa både mellan grupper men också avseende utfallen från pensionssystemet”, konstaterar SPF Seniorerna i rapporten.
Det handlar i slutändan om när pensionen tas ut, den som väljer att göra det senare får ett högre månadsbelopp.
Det är tydligt, vilket också SPF Seniorerna påpekar, att uttagsåldern i många fall blir viktigare för storleken på pensionen än antal år i arbete.
Här är fler skrämmande exempel
Där till visar rapporten att extra arbetsår kan vara olika mycket värt beroende på när i livet detta sker.
”I ett exempel med en slutlön på 50 000 kronor ger ett extra arbetsår i början av arbetslivet, alltså att börja jobba vid 24 i stället för 25, knappt 400 kronor mer i pension efter skatt. Men om samma person i stället jobbar ett år extra i slutet, från 65 till 66, blir pensionen nästan 1 700 kronor högre i månaden. Det gör det sena arbetsåret omkring fyra gånger mer värdefullt för pensionen”, skriver Nyheter24, som också berättar om rapporten.
Flera arbetsår extra i slutet av sin yrkesbana kan göra stor skillnad. Den som jobbar fem år extra för att höja sin pension kan dra in drygt 10 500 kronor mer i månaden, vilket kan jämföras med mer blygsamma 1 871 kronor om dessa extra arbetsår läggs i början.
Kravet: Se över pensionssystemet
För den som haft ett slitsamt jobb under hela sitt arbetsliv riskerar pensionssystemet, som det i dag är utformat, att slå väldigt orättvist då möjligheten att jobba några extra år inte existerar över huvud taget.
SPF Seniorerna kräver att politikerna i riksdagens pensionsgrupp ser över pensionssystemet, eftersom det finns uppenbara brister, och att pensionerna höjs, samt att det alltid måste löna sig att arbeta.
Man för också fram bland annat förslaget med en högre pensionsavgift där den befintliga arbetsavgiften omfördelas.
Så säger M-politiker om pensionen
Att orättvisan är en het potatis politiskt är obestridligt. Hittills är det bara en politiker, moderaten Viktor Wärnick, som kommenterat rapporten:
”Det är viktigt att arbete lönar sig, både i lönekuvertet och pensionskuvertet. Det är problematiskt och orättvist att det för vissa yrkesgrupper inte lönar sig att ha arbetat”, säger han till tidningen Senioren.
