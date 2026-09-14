30 000 kronor i månadsinkomst – där spricker bilden av en starkare ekonomi

Delar man upp svaren efter inkomst förändras bilden. Bland personer med en månadsinkomst under 29 500 kronor före skatt uppger 44 procent att de har mer pengar in än ut. I fjol var det 46 procent.

I samtliga högre inkomstgrupper har andelen i stället ökat.

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Var tredje tvivlar på framtiden

Skillnaden märks också när svenskarna får blicka framåt. Totalt tror 76 procent att de kommer att ha en god privatekonomi på längre sikt, antingen för att de redan känner sig trygga eller för att de räknar med att det blir bättre.

Bland dem med lägst inkomster ser det annorlunda ut. Där är 24 procent tveksamma till om de kommer att få en god ekonomi och ytterligare 9 procent säkra på att den kommer att vara dålig även framöver. Tillsammans är det var tredje person.

”Även om de ekonomiska marginalerna har ökat för de flesta så har det gått åt motsatt håll för de i de lägre inkomstspannen. De ser också mer pessimistiskt på sin ekonomiska framtid”, säger Madelén Falkenhäll, ekonom för finansiell hälsa på Swedbank.

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