En växande skara svenskar säger att de har pengar kvar när räkningarna är betalda. Men bakom förbättringen finns en grupp där utvecklingen går åt motsatt håll. För många med lägre inkomster är det också svårt att se någon ljusning framöver.
30 000 kronor i månadsinkomst – där spricker bilden av en starkare ekonomi
Det ser bättre ut för de svenska hushållen. I en ny Sifoundersökning från Swedbank uppger 66 procent att deras inkomster vanligtvis har varit större än utgifterna de senaste sex månaderna. För ett år sedan var andelen 64 procent.
Delar man upp svaren efter inkomst förändras bilden. Bland personer med en månadsinkomst under 29 500 kronor före skatt uppger 44 procent att de har mer pengar in än ut. I fjol var det 46 procent.
I samtliga högre inkomstgrupper har andelen i stället ökat.
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Var tredje tvivlar på framtiden
Skillnaden märks också när svenskarna får blicka framåt. Totalt tror 76 procent att de kommer att ha en god privatekonomi på längre sikt, antingen för att de redan känner sig trygga eller för att de räknar med att det blir bättre.
Bland dem med lägst inkomster ser det annorlunda ut. Där är 24 procent tveksamma till om de kommer att få en god ekonomi och ytterligare 9 procent säkra på att den kommer att vara dålig även framöver. Tillsammans är det var tredje person.
”Även om de ekonomiska marginalerna har ökat för de flesta så har det gått åt motsatt håll för de i de lägre inkomstspannen. De ser också mer pessimistiskt på sin ekonomiska framtid”, säger Madelén Falkenhäll, ekonom för finansiell hälsa på Swedbank.
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En femhundring betyder olika mycket
Undersökningen visar också vad svenskarna skulle göra med 500 kronor extra varje månad. Nästan sex av tio skulle spara hela eller delar av beloppet.
För andra skulle pengarna gå direkt till vardagen. Bland ensamstående föräldrar svarar 30 procent att de skulle lägga femhundringen på sådant de behöver köpa. Ytterligare 16 procent säger att tillskottet skulle göra skillnad, men att det krävs mer för att ekonomin ska gå ihop.
Den extra femhundringen ger alltså ingen enkel bild av hur svenskarna har det. För många finns det utrymme att lägga undan pengar. För andra räcker marginalerna fortfarande inte till.
Undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av Swedbank i augusti 2026. Totalt deltog 3 000 personer i åldrarna 18-75 år.
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