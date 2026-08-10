Staten ärver över 50 miljoner från de döda – summan växer 

Färre personer att ärva

ANNONS

Bakom ökningen finns framför allt två stora befolkningsförändringar.

”Det finns fler äldre än tidigare. Samtidigt har familjerna blivit mindre, vilket innebär att det finns färre arvingar”, förklarar Marjukka Vallioniemi, ledande jurist vid finska Statskontoret, hos Yle.

Omkring en procent av dem som avlider i Finland saknar arvingar närmare än kusiner. Av dessa har bara omkring 55 procent skrivit testamente, enligt Statskontoret.

Resultatet blir att staten får kliva in som arvtagare.

Pengarna kan hamna i kommunen

Allt stannar förvisso inte i statskassan. Kommuner kan ansöka om att få ta över egendom efter invånare som dött utan arvingar.

Pengarna ska då användas till exempelvis hälsa, utbildning, kultur eller andra insatser för kommuninvånarna.

I den lilla kommunen Pöytyä har arven blivit ett rejält tillskott. Fyra avlidna invånare har på kort tid testamenterat över en miljon euro direkt till kommunens äldre.

Pengarna har bland annat använts till hjälpmedel, aktiviteter och renoveringar av äldreboenden. Det diskuteras också städhjälp och sällskap åt äldre som bor ensamma.

ANNONS

Det största arvet, på 731 000 euro, kommer dock med en hake: pengarna får bara användas för äldre i en viss del av kommunen. Miljonregnet har därför hunnit väcka både glädje och en smula lokal avundsjuka.

Läs även: Många sparar för mycket – experten: Använd pengarna nu. Dagens PS

Arv som ingen vill ha

Alla arv hamnar dock inte hos staten för att arvingar saknas. I vissa fall finns det arvingar – men de tackar nej.

År 2022 överlämnades 23 sådana dödsbon till staten. Förra året hade antalet stigit till 45 och hittills i år har 40 fall registrerats, berättar Maaseudun Tulevaisuus.

Ofta rör det sig om svårsålda bostäder eller fastigheter ute på landsbygden. I andra fall avstår arvingarna av rädsla för den avlidnes skulder.

Men den rädslan kan vara onödig.

”Arvingarna ansvarar som utgångspunkt inte personligen för den avlidnes skulder”, säger Vallioniemi.

För staten är de oönskade arven heller inte alltid någon jackpott. När en fastighet är svår att sälja kan kostnaderna för att hantera dödsboet bli större än vad egendomen faktiskt är värd.

ANNONS

Läs också: Lönerallyt slår mot ryska företag – tusentals stänger. Realtid