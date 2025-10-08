Kostnaden för vatten och avlopp fortsätter att rusa i hela landet. Det visar den nya Nils Holgersson-rapporten för 2025.
Här blir vatten 50 procent dyrare: “Tung nota för hushåll”
Mest läst i kategorin
Bankerna går sin egen väg efter Riksbankens sänkning
Riksbanken har sänkt räntan, men hushållen märker inte hela sänkningen i plånboken. Så här förklarar experterna varför bankerna håller igen. Den 23 september valde en oenig direktion att sänka Sveriges styrränta till 1,75 procent. Sänkningen på 25 punkter (0,25 procentenheter) var årets fjärde. Sänkningen gäller från och med 1 oktober. Men bankernas svar har varit …
Proffset dömer ut sparkontot – på hemmaplan faller priserna
Sparproffset sågar sparkontot och lyfter sex råd som kan få pengarna att växa. Samtidigt ser svenska bostadsägare sina värden krympa. Snart lägger vi ännu en händelserik vecka till handlingarna. Den här gången har det handlat om pension utomlands, försvunna kontatinsatser, sparande och ett transparent arbetsliv. Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa privatekonomiska nyheter. Pensionen räcker …
Många svenskar drabbade: ”Hela kontantinsatsen borta”
Många svenskar har länge trott att bostadsmarknaden bara går åt ett håll: uppåt. Men en ny rapport visar att det inte stämmer. Sedan 2021 har priserna på bostadsrätter fallit i majoriteten av landets kommuner. I flera fall handlar det om kraftiga ras. Enligt analysen, utförd av Swedbank och sparbankerna, har bostadsrättspriserna i genomsnitt sjunkit med …
Finansinspektionen: Skärp er, banker
Det är stora problem att klara sig utan ett betalkonto. Nu behöver bankerna skärpa sig så att inte fler drabbas, menar Finansinspektionen. Att inte inneha ett betalkonto Formulärets överkant innebär stora problem i vardagen. Bankerna behöver fortsätta förbättringsarbetet för att konsumenters tillgång till bankkonto inte ska begränsas mer än nödvändigt, skriver Finansinspektionen i en ny …
Författaren: Så ska du spendera dina pengar
Författaren Morgan Housel är tillbaka med en bok om något han menar de flesta misslyckas med: att använda sina pengar på ”rätt sätt”. När hans förra bok The Psychology of Money slog igenom 2020 förändrade den hur miljontals människor såg på sparande och investeringar. Nu vill Morgan Housel ta itu med nästa stora blindfläck: hur …
“På flera håll kan priserna fyrdubblas de närmaste åren”, skrev Dagens PS 2023.
Ett år senare skedde lite av en chockhöjning. Då höjde bland annat Danderyd, Håbo och Heby taxan med mer än 50 procent.
I år ser det inte mycket bättre ut.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
I genomsnitt höjer landets kommuner VA-taxorna med 10,9 procent i år jämfört med 2024. Det är den näst största ökningen på 30 år, betydligt högre än inflationen på 0,5 procent under samma period. Totalt höjer 139 kommuner sina taxor med minst tio procent, medan endast sex sänker dem.
Två kommuner sticker ut – Säffle och Åmål – som båda höjer sina taxor med över 50 procent.
”När vatten- och avloppstaxorna rusar långt över inflationen blir det snabbt en tung nota för både hushåll och fastighetsägare. Årets siffror visar tydligt att kostnaderna sticker iväg och att skillnaderna mellan kommunerna blir allt större”, säger Rikard Silverfur, ordförande för Nils Holgerssongruppen, i ett pressmeddelande.
Hushållen får ta smällen
Silverfur riktar skarp kritik mot kommunerna, som enligt honom låter hushållen betala priset för åratal av eftersatt underhåll.
”I stället för att ta ansvar för eftersatt underhåll skickar kommunerna notan till hushållen, som får betala mer utan att vatten eller service blir bättre. Det är orimligt att kommunerna täcker upp gamla skulder genom att vältra över försummat underhåll på kunderna”, säger han.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Trosa i topp – Fagersta i botten
Bland landets dyraste kommuner finns Trosa, som efter en höjning på 39 procent nu har en årskostnad på drygt 14 000 kronor per lägenhet. Även Norrtälje, Vaxholm och Nordanstig ligger över 12 000 kronor.
I andra änden av listan finns Fagersta, där en normalstor lägenhet har en årskostnad på cirka 3 100 kronor, följt av Staffanstorp, Motala och Solna, alla under 3 700 kronor.
”Fyra gånger dyrare i vissa kommuner”
Silverfur varnar för att de växande skillnaderna hotar förtroendet för hela systemet.
”Det är svårt att förklara för hushållen varför vatten kan vara över fyra gånger dyrare i en kommun än i en annan. Vi kan inte se att de stora prisskillnaderna har förklarats, och taxorna borde inte ha en sådan spridning”.
80 procents ökning på tio år
Enligt rapporten har VA-taxorna ökat med nästan 80 procent sedan 2015. De senaste två åren har höjningarna varit särskilt stora.
Nils Holgerssongruppen, där bland andra HSB, Riksbyggen, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna ingår, uppmanar nu kommunerna att bli mer transparenta och att se över hur rättvist det egentligen är att vattenpriserna skiljer sig så kraftigt över landet.
Här kan du läsa mer om vatten i Sverige.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende.
Senaste nytt
Experten: Så leder världens bästa chef
Många chefer vill vara inspirerande ledare, men hamnar ändå i rollen som den där trötta, stressade och övervakande chefen – den de en gång lovade sig själva att aldrig bli.? Åsikterna om hur en bra chef bör vara är många. Ska denne vara bufflig, snäll – eller kanske en mix av båda? Är det en …
FI granskar pensionsfenomen – varnar för rabatter
Antalet flyttar av tjänstepensioner ökar snabbt. Nu slår Finansinspektionen (FI) larm om risker och inleder en fördjupad granskning av hur banker och försäkringsbolag hanterar flyttar av kollektivavtalad tjänstepension. Det är inte första gången Dagens PS rapporterar om pensionsflyttarna. Senast i september visade det sig att över 200 miljarder kronor har flyttats i tjänstepensioner under det …
Här blir vatten 50 procent dyrare: “Tung nota för hushåll”
Kostnaden för vatten och avlopp fortsätter att rusa i hela landet. Det visar den nya Nils Holgersson-rapporten för 2025. “På flera håll kan priserna fyrdubblas de närmaste åren”, skrev Dagens PS 2023. Ett år senare skedde lite av en chockhöjning. Då höjde bland annat Danderyd, Håbo och Heby taxan med mer än 50 procent. I …
Ballonger togs för drönare – stängde flygplats
Ballonger med smuggelcigaretter stängde Litauens största flygplats. Orsaken var att de identifierades som drönare. Rökning är skadligt på många sätt. Nu vet vi ett till där cigaretter kan ställa till det för mänskligheten. Litauens största flygplats stängdes flera timmar sedan väderballonger med smuggelcigaretter kommit in över litauiskt luftrum, rapporterar Euronews. Störningarna drabbade 6?000 passagerare på …
Astrazeneca satsar 5,8 miljarder på AI trots varningar
Ett av världens ledande läkemedelsbolag har säkrat ett mångmiljardavtal med en AI-specialist för att identifiera nya behandlingsstrategier. Affären innebär ett stort steg mot en framtid där genredigering och maskininlärning möts, vilket kan snabba på utvecklingen av livsviktiga terapier. Trots teknikens enorma potential höjs dock kritiska röster om att den nuvarande investeringsvågen kan leda till en …