Privatekonomi

Här blir vatten 50 procent dyrare: “Tung nota för hushåll” 

Vatten
VA-taxorna fortsätter rusa (Foto: Leif R Jansson/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

Kostnaden för vatten och avlopp fortsätter att rusa i hela landet. Det visar den nya Nils Holgersson-rapporten för 2025.

“På flera håll kan priserna fyrdubblas de närmaste åren”, skrev Dagens PS 2023.

Ett år senare skedde lite av en chockhöjning. Då höjde bland annat Danderyd, Håbo och Heby taxan med mer än 50 procent.

I år ser det inte mycket bättre ut. 

I genomsnitt höjer landets kommuner VA-taxorna med 10,9 procent i år jämfört med 2024. Det är den näst största ökningen på 30 år, betydligt högre än inflationen på 0,5 procent under samma period. Totalt höjer 139 kommuner sina taxor med minst tio procent, medan endast sex sänker dem.

Två kommuner sticker ut – Säffle och Åmål – som båda höjer sina taxor med över 50 procent. 

”När vatten- och avloppstaxorna rusar långt över inflationen blir det snabbt en tung nota för både hushåll och fastighetsägare. Årets siffror visar tydligt att kostnaderna sticker iväg och att skillnaderna mellan kommunerna blir allt större”, säger Rikard Silverfur, ordförande för Nils Holgerssongruppen, i ett pressmeddelande

Hushållen får ta smällen

Silverfur riktar skarp kritik mot kommunerna, som enligt honom låter hushållen betala priset för åratal av eftersatt underhåll.

”I stället för att ta ansvar för eftersatt underhåll skickar kommunerna notan till hushållen, som får betala mer utan att vatten eller service blir bättre. Det är orimligt att kommunerna täcker upp gamla skulder genom att vältra över försummat underhåll på kunderna”, säger han.

Vatten
De 10 billigaste och 10 dyraste kommunerna, samt medel för riket (Foto: HSB Riksförbund)
Trosa i topp – Fagersta i botten

Bland landets dyraste kommuner finns Trosa, som efter en höjning på 39 procent nu har en årskostnad på drygt 14 000 kronor per lägenhet. Även Norrtälje, Vaxholm och Nordanstig ligger över 12 000 kronor.

I andra änden av listan finns Fagersta, där en normalstor lägenhet har en årskostnad på cirka 3 100 kronor, följt av Staffanstorp, Motala och Solna, alla under 3 700 kronor.

”Fyra gånger dyrare i vissa kommuner”

Silverfur varnar för att de växande skillnaderna hotar förtroendet för hela systemet.

”Det är svårt att förklara för hushållen varför vatten kan vara över fyra gånger dyrare i en kommun än i en annan. Vi kan inte se att de stora prisskillnaderna har förklarats, och taxorna borde inte ha en sådan spridning”. 

80 procents ökning på tio år

Enligt rapporten har VA-taxorna ökat med nästan 80 procent sedan 2015. De senaste två åren har höjningarna varit särskilt stora.

Nils Holgerssongruppen, där bland andra HSB, Riksbyggen, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna ingår, uppmanar nu kommunerna att bli mer transparenta och att se över hur rättvist det egentligen är att vattenpriserna skiljer sig så kraftigt över landet.

Här kan du läsa mer om vatten i Sverige.

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

