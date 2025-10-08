Här blir vatten 50 procent dyrare: “Tung nota för hushåll” 

“På flera håll kan priserna fyrdubblas de närmaste åren”, skrev Dagens PS 2023.

Ett år senare skedde lite av en chockhöjning. Då höjde bland annat Danderyd, Håbo och Heby taxan med mer än 50 procent.

I år ser det inte mycket bättre ut.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

I genomsnitt höjer landets kommuner VA-taxorna med 10,9 procent i år jämfört med 2024. Det är den näst största ökningen på 30 år, betydligt högre än inflationen på 0,5 procent under samma period. Totalt höjer 139 kommuner sina taxor med minst tio procent, medan endast sex sänker dem.

Två kommuner sticker ut – Säffle och Åmål – som båda höjer sina taxor med över 50 procent.

”När vatten- och avloppstaxorna rusar långt över inflationen blir det snabbt en tung nota för både hushåll och fastighetsägare. Årets siffror visar tydligt att kostnaderna sticker iväg och att skillnaderna mellan kommunerna blir allt större”, säger Rikard Silverfur, ordförande för Nils Holgerssongruppen, i ett pressmeddelande.

Hushållen får ta smällen

Silverfur riktar skarp kritik mot kommunerna, som enligt honom låter hushållen betala priset för åratal av eftersatt underhåll.

ANNONS

”I stället för att ta ansvar för eftersatt underhåll skickar kommunerna notan till hushållen, som får betala mer utan att vatten eller service blir bättre. Det är orimligt att kommunerna täcker upp gamla skulder genom att vältra över försummat underhåll på kunderna”, säger han.