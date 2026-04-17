Siffror från Finansinspektionen visar att avgifterna i många globala indexfonder ligger över nivån som anses vara låg. För sparare kan det i längden handla om tiotusentals kronor.
"Billiga" fonder dyrare än rådet – så slår det mot ditt sparande
Många sparare, inte minst de som sparar till pensionen, rekommenderas globala indexfonder.
Och redan 2021 slog Pensionsmyndigheten fast ett riktmärke: en låg avgift för en global aktieindexfond bör ligga på runt 0,2 procent.
Ändå visar siffror från Finansinspektionen att medianavgiften för globala indexfonder nästan ligger på det dubbla.
Läs även: Tusentals svenskar fast i bank – får inte tillbaka sina pengar. Dagens PS
Dubbelt så dyrt
Globala indexfonder har länge setts som det enkla och ”billiga” alternativet. Och jämfört med annat, exempelvis aktivt förvaltade globalfonder, stämmer det.
Samtidigt har medianavgiften för globala indexfonder, enligt Finansinspektionen, legat på mellan 0,35-0,40 procent under 2026. Det är alltså dubbelt så högt som nivån Pensionsmyndigheten pekar ut som låg.
Motsvarande siffra för Sverigeindexfonder är cirka 0,20 procent.
Det innebär att många sparare som valt globala indexfonder kan betala mer än nödvändigt.
”Även bland indexfonder, som ofta uppfattas som ”billiga”, kan avgiftsskillnaderna vara betydande”, konstaterar FI.
Viktigt att jämföra
Det betyder förvisso inte att globala indexfonder är dåliga. Det betyder däremot att du gör gott i att jämföra, åtminstone om du vill hålla kostnaderna så låga som möjligt.
Exempelvis har Avanza Global en total avgift på 0,10 procent och Länsförsäkringar Global en avgift på 0,21. Det kan jämföras med Danske Invest Global Index som har en avgift på 0,49 och Storebrand Global Multifactor som har en avgift på 0,76.
Missa inte: Tusentals svenskar fast i fonder – undvik pensionärernas misstag. Dagens PS
Så mycket kan avgiften kosta
I slutändan kan det handla om tiotusentals kronor, även vid små skillnader i avgift.
Ett exempel från Pensionsmyndigheten visar att en avgift på 0,4 procent i stället för 0,2 procent under ett 40-årigt sparande kan minska kapitalet med cirka 4,5 procent. För ett sparkapital på 1 miljon kronor motsvarar det ungefär 45 000 kronor.
Vid större skillnader blir effekten, såklart, ännu större. Sparar man 2 000 kronor i 30 år blir skillnaden mellan en fondavgift på 1,3 procent och 0,2 procent drygt 250 000 kronor.
”Lätt att underskatta”
Problemet förvärras av att avgifterna ofta är svåra att få grepp om. I en undersökning från Finansinspektionen uppger två av fem att de tycker det är svårt att förstå vad de faktiskt betalar.
”Det är lätt att underskatta avgiften, men den dras varje år och påverkar sparandet mer än vad många tror. På sikt kan en skillnad på någon procentenhet innebära att 100 000-tals kronor försvinner in i avgifter”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI.
Läs även: Genomgång av 1481 fonder: Svenska sparare betalar för mycket. Realtid
Svårt att följa råden
Att välja en fond med låg avgift kan alltså vara lättare sagt än gjort, inte minst när många av de globala indexfonderna faktiskt ligger över riktmärket.
Finansinspektionens råd är därför att alltid jämföra avgiften med liknande fonder och att vara medveten om att även små skillnader får stora konsekvenser över tid.
För spararen handlar det i slutändan om en enkel princip:
Det som ser billigt ut behöver inte alltid vara det.
Läs också: Vanliga missen – då blir din framtidsfullmakt ogiltig. Dagens PS