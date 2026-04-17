"Billiga" fonder dyrare än rådet – så slår det mot ditt sparande

Viktigt att jämföra

ANNONS

Det betyder förvisso inte att globala indexfonder är dåliga. Det betyder däremot att du gör gott i att jämföra, åtminstone om du vill hålla kostnaderna så låga som möjligt.

Exempelvis har Avanza Global en total avgift på 0,10 procent och Länsförsäkringar Global en avgift på 0,21. Det kan jämföras med Danske Invest Global Index som har en avgift på 0,49 och Storebrand Global Multifactor som har en avgift på 0,76.

Så mycket kan avgiften kosta

I slutändan kan det handla om tiotusentals kronor, även vid små skillnader i avgift.

Ett exempel från Pensionsmyndigheten visar att en avgift på 0,4 procent i stället för 0,2 procent under ett 40-årigt sparande kan minska kapitalet med cirka 4,5 procent. För ett sparkapital på 1 miljon kronor motsvarar det ungefär 45 000 kronor.

Vid större skillnader blir effekten, såklart, ännu större. Sparar man 2 000 kronor i 30 år blir skillnaden mellan en fondavgift på 1,3 procent och 0,2 procent drygt 250 000 kronor.

”Lätt att underskatta”

Problemet förvärras av att avgifterna ofta är svåra att få grepp om. I en undersökning från Finansinspektionen uppger två av fem att de tycker det är svårt att förstå vad de faktiskt betalar.

ANNONS

”Det är lätt att underskatta avgiften, men den dras varje år och påverkar sparandet mer än vad många tror. På sikt kan en skillnad på någon procentenhet innebära att 100 000-tals kronor försvinner in i avgifter”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI.

Svårt att följa råden

Att välja en fond med låg avgift kan alltså vara lättare sagt än gjort, inte minst när många av de globala indexfonderna faktiskt ligger över riktmärket.

Finansinspektionens råd är därför att alltid jämföra avgiften med liknande fonder och att vara medveten om att även små skillnader får stora konsekvenser över tid.

För spararen handlar det i slutändan om en enkel princip:

Det som ser billigt ut behöver inte alltid vara det.

