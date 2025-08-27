Dagens PS
Så mycket bör ditt barn betala hemma 

vuxet barn
Att ha ett vuxet barn hemma kan bli dyrt (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

Att ha ett vuxet barn kvar hemma är inte gratis. Men vad är egentligen en rimlig summa för ungdomar att bidra med till hushållet? 

Att bo kvar hemma i vuxen ålder är idag vanligare än förr, inte minst på grund av höga bostadspriser.

Enligt en undersökning från SBAB tror drygt hälften av föräldrarna att deras barn inte kommer kunna köpa en bostad före 30-årsdagen utan hjälp hemifrån.

På samma tema visar en undersökning från ICA Banken att varannan ung vuxen mellan 18 och 29 år får pengar av sina föräldrar för att klara löpande utgifter i vardagen. Enligt samma bank betalar 53 procent av unga, hemmaboende vuxna inte alls för sig, varken för mat eller hyra. 

Men att ha ett barn hemma kostar, och för många föräldrar är det inte realistiskt att stå för hela notan själva. 

Således blir följande fråga aktuell: vad är egentligen en rimlig summa att be sitt barn bidra med? 

Nordeas Anders Stenkrona har räknat på saken. 

Ungdomar kostar 

Enligt Konsumentverkets beräkningar uppgår den totala månadskostnaden för en ungdom till omkring 9 200 kronor. Den summan inkluderar mat, kläder, hushållskostnader och fritid. 

Bara maten landar på mellan 4 000 och 5 500 kronor i månaden, beroende på om luncherna äts ute eller hemma.

Utöver det tillkommer hushållets gemensamma kostnader – som internet, försäkringar och medietjänster – vilka i ett hushåll med fyra personer blir cirka 1 533 kronor per person. 

Lägg sedan till 2 140 kronor i individuella kostnader för till exempel kläder och hygienartiklar.

Föräldrar stöttar ofta med mobilabonnemang och vardagskostnader – varannan ung vuxen får ekonomiskt stöd hemifrån
Föräldrar stöttar ofta med mobilabonnemang och vardagskostnader – varannan ung vuxen får ekonomiskt stöd hemifrån. (Foto:Janerik Henriksson /Fredrik Sandberg/TT)
Rimligt att betala halva inkomsten

Frågan blir då: hur mycket ska ungdomar som bor hemma bidra med? 

“Inkomst och betalförmåga varierar mellan ungdomar men vi kan använda studiemedlen som riktmärke”, skriver Stenkrona i ett blogginlägg. 

En heltidsstudent får idag 13 500 kronor per månad i bidrag och lån, vilket motsvarar en lön på ungefär 18 500 kronor före skatt.

Med den inkomsten är det rimligt att betala cirka 4 600 kronor i månaden för mat och hushållskostnader. Om vardagsluncher ute läggs till ökar summan till ungefär 6 800 kronor – vilket är hälften av studiemedlen.

Nordea kopplar det till den så kallade hinkmodellen, där hälften av inkomsten går till nödvändiga utgifter, tio procent till sparande och resten till konsumtion och nöjen.

Kan bli ett framtida sparkapital

En tanke som Stenkrona lyfter är att de pengar ungdomar betalar hemma inte nödvändigtvis behöver användas till hushållets löpande kostnader. Om familjen har möjlighet kan summan istället sättas undan som ett framtida bostadssparande.

På bara två år kan det handla om över 100 000 kronor, vilket blir en värdefull start när det är dags att flytta hemifrån.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

