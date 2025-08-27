Så mycket bör ditt barn betala hemma 

Att bo kvar hemma i vuxen ålder är idag vanligare än förr, inte minst på grund av höga bostadspriser.

Enligt en undersökning från SBAB tror drygt hälften av föräldrarna att deras barn inte kommer kunna köpa en bostad före 30-årsdagen utan hjälp hemifrån.

På samma tema visar en undersökning från ICA Banken att varannan ung vuxen mellan 18 och 29 år får pengar av sina föräldrar för att klara löpande utgifter i vardagen. Enligt samma bank betalar 53 procent av unga, hemmaboende vuxna inte alls för sig, varken för mat eller hyra.

Men att ha ett barn hemma kostar, och för många föräldrar är det inte realistiskt att stå för hela notan själva.

Således blir följande fråga aktuell: vad är egentligen en rimlig summa att be sitt barn bidra med?

Nordeas Anders Stenkrona har räknat på saken.

Ungdomar kostar

Enligt Konsumentverkets beräkningar uppgår den totala månadskostnaden för en ungdom till omkring 9 200 kronor. Den summan inkluderar mat, kläder, hushållskostnader och fritid.

Bara maten landar på mellan 4 000 och 5 500 kronor i månaden, beroende på om luncherna äts ute eller hemma.

Utöver det tillkommer hushållets gemensamma kostnader – som internet, försäkringar och medietjänster – vilka i ett hushåll med fyra personer blir cirka 1 533 kronor per person.

Lägg sedan till 2 140 kronor i individuella kostnader för till exempel kläder och hygienartiklar.