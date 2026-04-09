Svenskarnas lust att spendera sina skattepengar på konsumtion minskar. I stället väljer fler att spara och/eller investera återbäringen.
Allt färre vill slösa bort sina skattepengar
En av tre, 32 procent, kommer lägga skatteåterbäringen på att spara eller investera för framtiden, jämfört med 28 procent förra året, enligt ny rapport.
En stor orsak till dessa klokare val med skattepengarna uppges vara en mer osäker och orolig omvärld.
Får mer skattepengar än väntat
Tre av fyra, 74 procent, uppger att de får tillbaka på skatten i år och en av fyra, 26 procent, får mer pengar i skatteåterbäring än de räknat med medan 9 procent får mindre pengar tillbaka än förväntat.
Var fjärde, 26 procent av svenskarna, får inga pengar tillbaka på skatten/kvarskatt, något fler än de 23 procent som fick kvarskatt 2025. Det är främst de unga vuxna (18-29 år) som får tillbaka mer skattepengar än väntat, i den gruppen svarar 32 procent detta.
Det är Nordea som står bakom undersökningen som Verian genomfört om hur svenskarna tänker använda sin skatteåterbäring i år.
Sjunkande intresse för att resa
Endast 14 procent planerar att resa för pengarna, vilket är en minskning från 19 procent 2025. En av tio, 11 procent, planerar att dryga ut sin hushållsbudget med skatteåterbäringen, jämfört med 18 procent 2025.
Samtidigt tänker 9 procent renovera hemma (10 procent 2025) och 6 procent använder sin skatteåterbäring till nöjen (10 procent 2025).
Unga mest benägna att investera
”Svenskarnas vilja att konsumera sin skatteåterbäring har minskat i år. Sverige befinner sig alltjämt i en ihållande lågkonjunktur och hushållen vill spara och investera för att möta en osäker framtid”, säger Anders Stenkrona, privatekonom på Nordea, i pressmeddelandet.
De är främst bland unga vuxna (18-29 år) som allt fler väljer att spara eller investera sin skatteåterbäring. 50 procent av dem kommer att spara eller investera pengarna, jämfört med 39 procent 2025.
