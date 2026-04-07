Snart får miljontals svenskar ett välkommet tillskott på kontot. Skatteåterbäringen är för många årets ekonomiska höjdpunkt. Men hur ska man egentligen använda pengarna?
Experterna om skatteåterbäringen: Här ska du lägga pengarna först
I mars rapporterade PS att 45 procent av svenskarna planerar att spara sin skatteåterbäring.
Det tycker Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, är klokt.
”Att spara pengarna är ett klokt val som stärker privatekonomin och en bra buffert ökar motståndskraften mot oväntade utgifter”, säger han. Han tillägger:
”För den som har dyra lån kan det samtidigt vara bra att använda pengarna till att minska skulder”.
Ändå är det bara 9 procent som planerar att faktiskt använda pengarna till att betala av sina lån, ett mönster som får Anyfins ekonomihälsoexpert Felix Sjöholm att reagera.
”Det finns många bra tips för den som vill få bättre koll på ekonomin, men mitt viktigaste är enkelt: har du skulder, kreditkort eller delbetalningar med hög ränta, se till att betala av dem först. Det sparar dig pengar i längden och hjälper dig bli skuldfri snabbare”, säger han.
Läs även: Uppmaning till svenskar: Kolla ditt konto – och släng inte dina vitvaror. Dagens PS
Där gör pengarna störst skillnad
Att betala av dyra lån är enligt Sjöholm det mest effektiva steget för den som vill förbättra sin privatekonomi.
”Att prioritera avbetalning på lån och skulder med hög ränta är ett effektivt sätt att snabbt boosta ekonomin. Det hjälper dig både betala av snabbare, och sänker räntekostnaden på sikt. Här tänker jag i huvudsak på lån som ofta har hög ränta som kreditkort, delbetalningar och privatlån”, säger han.
Annat som kan vara bra att prioritera är att komma ikapp med betalningar, menar han, och får medhåll från Felicia Schön, sparekonom på Avanza.
”Prio ett är att betala alla fakturor, det är det viktigaste”, tycker hon.
Bygg buffert
Saknar man buffert kan det också vara klokt att lägga lite extra krut där. Det tycker både Schön och Sjöholm.
Denna bör vara minst 10 000 kronor stor och förslagsvis ligga på ett sparkonto.
”Den som har hus, båt och barn kan behöva en större buffert, där får man se till sina behov”, säger Schön.
Missa inte: Nytt bluffmejl från ”myndighet” – kräver svar inom 24 timmar. Dagens PS
Sparande – och lite belöning
För den som redan har kontroll på skulder och ekonomi finns också utrymme att tänka långsiktigt. Att spara i fonder är ett bra alternativ, särskilt om pengarna ska växa över tid.
Det är inte heller fel att unna sig lite, tycker Sjöholm.
”Har du fixat det viktigaste och inte sitter med dyra lån som skaver, så är det helt okej att lägga pengar på något du faktiskt vill ha. Det kan faktiskt också vara att göra rätt”, avslutar han.
Så kan du använda din skatteåterbäring, enligt experterna:
- Betala fakturor
- Bygg en ekonomisk buffert
- Betala av dyra lån
- Börja spara mot både kort- och långsiktiga mål
- Unna dig något du faktiskt vill ha
Läs också: Miljarder delas ut i återbäring – men klyftorna växer. Realtid