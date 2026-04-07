Experterna om skatteåterbäringen: Här ska du lägga pengarna först

”Att spara pengarna är ett klokt val som stärker privatekonomin och en bra buffert ökar motståndskraften mot oväntade utgifter”, säger han. Han tillägger:

”För den som har dyra lån kan det samtidigt vara bra att använda pengarna till att minska skulder”.

Ändå är det bara 9 procent som planerar att faktiskt använda pengarna till att betala av sina lån, ett mönster som får Anyfins ekonomihälsoexpert Felix Sjöholm att reagera.

”Det finns många bra tips för den som vill få bättre koll på ekonomin, men mitt viktigaste är enkelt: har du skulder, kreditkort eller delbetalningar med hög ränta, se till att betala av dem först. Det sparar dig pengar i längden och hjälper dig bli skuldfri snabbare”, säger han.

Läs även: Uppmaning till svenskar: Kolla ditt konto – och släng inte dina vitvaror. Dagens PS

Där gör pengarna störst skillnad

Att betala av dyra lån är enligt Sjöholm det mest effektiva steget för den som vill förbättra sin privatekonomi.

”Att prioritera avbetalning på lån och skulder med hög ränta är ett effektivt sätt att snabbt boosta ekonomin. Det hjälper dig både betala av snabbare, och sänker räntekostnaden på sikt. Här tänker jag i huvudsak på lån som ofta har hög ränta som kreditkort, delbetalningar och privatlån”, säger han.

Annat som kan vara bra att prioritera är att komma ikapp med betalningar, menar han, och får medhåll från Felicia Schön, sparekonom på Avanza.

”Prio ett är att betala alla fakturor, det är det viktigaste”, tycker hon.