8,8 miljoner personnummer läckta – svenskar kan beröras

Obehöriga utnyttjade under september 2026 ett privat danskt företags lagliga åtkomst till CPR och kom åt namn och adresser samt personnummer för cirka 8,8 miljoner registrerade. Det gäller levande, utflyttade, inflyttade, avlidna och andra personer, enligt BT.

CPR-administrationen upptäckte på kvällen fredagen den 2 oktober att det under september förekommit avvikande aktivitet i systemet, enligt det danska Forsknings-, utbildnings- och digitaliseringsministeriet.

Danmarks befolkning uppgick till 6 032 304 personer i augusti 2026, enligt Danmarks Statistik. Läckan omfattar alltså omkring 2,8 miljoner fler än så.

Lagen begränsar företagens åtkomst

Privata företag får uppgifter ur CPR enligt den danska CPR-lagens § 38, men bara om en större avgränsad personkrets som företaget i förväg har identifierat var och en för sig, skriver CPR-administrationen.

Vilket företag det gäller är inte uppgivet, rapporterar Ritzau. CPR-administrationen har stoppat företagets åtkomst och anmält händelsen till Datatilsynet, och ärendet utreds av polisen, enligt ministeriet.

Forsknings-, utbildnings- och digitaliseringsminister Christina Egelund säger i pressmeddelandet om händelsen att:

Det är en djupt allvarlig händelse, som jag därför också har informerat Folketingets utskott för näringsliv och digitalisering om.

Personer med namn- och adresskydd berördes inte. Den 1 maj 2025 hade 137 876 personer sådant skydd i CPR, enligt ett svar från Digitaliseringsministeriet till Folketinget samma månad, vilket motsvarar knappt 2,3 procent av befolkningen, enligt Dagens PS beräkning.

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Ministeriet uppmanar allmänheten att aldrig lämna ut lösenord eller konfidentiella uppgifter vid telefonsamtal eller e-post, och hänvisar till sikkerdigital.dk.