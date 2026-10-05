Obehöriga har kommit åt namn, adress och personnummer för omkring 8,8 miljoner personer i det danska folkbokföringsregistret CPR. Registret omfattar även avlidna och personer som flyttat utomlands, samt personer som flyttar till Danmark och ansöker om danskt personnummer.
8,8 miljoner personnummer läckta – svenskar kan beröras
Dagens PS har tidigare rapporterat att en miljon svenskars uppgifter läckte från HR-leverantören Miljödata och spreds på darknet. Den danska läckan är ännu större.
Obehöriga utnyttjade under september 2026 ett privat danskt företags lagliga åtkomst till CPR och kom åt namn och adresser samt personnummer för cirka 8,8 miljoner registrerade. Det gäller levande, utflyttade, inflyttade, avlidna och andra personer, enligt BT.
CPR-administrationen upptäckte på kvällen fredagen den 2 oktober att det under september förekommit avvikande aktivitet i systemet, enligt det danska Forsknings-, utbildnings- och digitaliseringsministeriet.
Danmarks befolkning uppgick till 6 032 304 personer i augusti 2026, enligt Danmarks Statistik. Läckan omfattar alltså omkring 2,8 miljoner fler än så.
Lagen begränsar företagens åtkomst
Privata företag får uppgifter ur CPR enligt den danska CPR-lagens § 38, men bara om en större avgränsad personkrets som företaget i förväg har identifierat var och en för sig, skriver CPR-administrationen.
Vilket företag det gäller är inte uppgivet, rapporterar Ritzau. CPR-administrationen har stoppat företagets åtkomst och anmält händelsen till Datatilsynet, och ärendet utreds av polisen, enligt ministeriet.
Forsknings-, utbildnings- och digitaliseringsminister Christina Egelund säger i pressmeddelandet om händelsen att:
Det är en djupt allvarlig händelse, som jag därför också har informerat Folketingets utskott för näringsliv och digitalisering om.
Personer med namn- och adresskydd berördes inte. Den 1 maj 2025 hade 137 876 personer sådant skydd i CPR, enligt ett svar från Digitaliseringsministeriet till Folketinget samma månad, vilket motsvarar knappt 2,3 procent av befolkningen, enligt Dagens PS beräkning.
Ministeriet uppmanar allmänheten att aldrig lämna ut lösenord eller konfidentiella uppgifter vid telefonsamtal eller e-post, och hänvisar till sikkerdigital.dk.
Så kan svenskar finnas i registret
CPR rymmer omkring 11 miljoner registrerade, som utöver boende i Danmark även omfattar avlidna och personer som flyttat utomlands, enligt Ritzau. Läckan träffar alltså omkring 80 procent av registret.
Den som flyttar till Danmark och stannar längre än tre månader måste ansöka om CPR-nummer, medan den som bor i Sverige och bara arbetar i Danmark oftast klarar sig med ett danskt skattepersonnummer, enligt Öresunddirekt.
Den som inte folkbokförs i Danmark kan ändå tilldelas ett administrativt personnummer för skatteärenden eller pensionssystemet ATP, enligt Info Norden. Hur många av de registrerade som är svenska medborgare framgår inte av pressmeddelandet.
Samma uppgifter läckte i Sverige för ett år sedan. Fackförbundet Vision uppgav i oktober 2025 att namn och folkbokföringsadresser kopplade till personnummer för nära 300 000 medlemmar exponerats och anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten, skriver Realtid.
Den som fått sin identitet stulen för lån eller köp kan anmäla identitetsbedrägeri till Polisen.
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