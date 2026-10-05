DNB Carnegie spelade in avhoppares samtal – anmäls

Först sedan advokaten Kim Ellertsen på Elden skickade ett brev till koncernchefen Kjerstin Braathen och koncernchefen Alexander Opstad, där polisanmälan enligt straffeloven § 205 ställdes i utsikt, stoppades inspelningarna. De före detta anställda har anmält banken till Datatilsynet och Finanstilsynet för ”olaglig telefonavlyssning och datalagring”, skriver Dagens Næringsliv.

Tvisten gäller när plikten upphör

Inspelningsplikten kommer från EU-regelverket Mifid 2. I svensk rätt berör den samtal som avser transaktioner och order, eller som är avsedda att leda till sådana, enligt finansutskottet. Ellertsen, tidigare juridisk direktör på norska Datatilsynet, menar att grunden försvinner när arbetsgivaren arbetsbefriar den anställde och stänger ute hen från systemen.

DNB Carnegies kommunikationschef Kari Vartdal Riise hänvisar till verdipapirhandelloven § 9-17 och säger att plikten gäller så länge man är anställd, att ingen olaglig avlyssning skett, samt att DNB Carnegie inte har lyssnat på inspelningarna.

Banken bestrider inte att inspelningarna fortsatte efter uppsägningarna, men uppger att funktionen stoppades efter en ny bedömning vid månadsskiftet november till december 2025 och att den inte underrättats om någon anmälan.