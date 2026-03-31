7 av 10 svenskar kan få tusenlappar mer i pension – varje månad

Sju av tio svenskar som står inför pension planerar att jobba längre än sin pensionsålder. Det kan innebära tusenlappar mer i pension – varje månad.
En växande skara svenskar jobbar längre. När Pensionsmyndigheten i fjol studerade vilka inkomster svenskar i olika åldrar har innan de börjar ta ut sin pension visade det sig att det idag är 20 procent fler 65-69-åringar som arbetar än det var år 2003.
Många väljer dessutom att jobba längre än sin pensionsålder. Drygt sju av tio, 74 procent, av de som står inför pension idag planerar att jobba vidare även efter uppnådd pensionsålder, enligt en undersökning från Swedbank.
Och det kan märkas i plånboken.
1 900-4 300 kronor mer i pension
”Att skjuta upp uttaget med bara ett år ger både högre intjänande och färre uttagsår”, förklarar pensionsekonomen Trifa Chireh för PS.
Enligt beräkningar från Pensionsmyndigheten kan ett års extra arbete efter riktåldern innebära mellan 1 900 och 2 300 kronor mer i pension, varje månad, livet ut, för en person med genomsnittlig lön.
Som exempel: en grundskollärare med genomsnittlig lön får cirka 2 000 kronor mer i pension varje månad, om denne jobbar ett år längre än sin riktålder. Skulle läraren istället arbeta två år längre blir pensionen 4 300 kronor högre varje månad.
Anledningen till det är att du, så länge du arbetar, fortsätter att tjäna in till din pension. Samtidigt ska pengarna du redan tjänat in räcka under färre år om du väntar med uttaget.
Lägre skatt – ytterligare en bonus
Det finns ytterligare ett argument för att jobba vidare – skatten.
Från januari det år du fyller 67 år får du nämligen ett förhöjt jobbskatteavdrag, vilket ger dig lägre skatt på din lön.
Dessutom får man ett förhöjt grundavdrag, vilket sänker skatten både på lön och pension.
För personer födda 1959 börjar de lägre skatterna gälla det år de fyller 67. För personer födda 1960 kommer det förhöjda grundavdraget börja gälla först det år då de ska fylla 68.
Har du en årsinkomst på upp till 359 000 kronor kan skatten bli särskilt låg. På den nivån betalar du bara 8 procent i inkomstskatt, förutsatt att det endast gäller arbetsinkomst och inte kombineras med pension.
Gå tidigt – förlora tusenlappar
Att gå i tidig pension är förvisso även det populärt – för vissa oundvikligt. Faktum är att drygt fyra av tio svenskar vill gå i pension före 65.
Det kan i sin tur resultera i en sänkt pensionsutbetalning med mellan 1 500 och 2 000 kronor i månaden, livet ut.
Går du i pension två år före riktåldern kan du, med en genomsnittlig lön, gå miste om 3 300 kronor i månaden.
