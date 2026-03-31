7 av 10 svenskar kan få tusenlappar mer i pension – varje månad

Många väljer dessutom att jobba längre än sin pensionsålder. Drygt sju av tio, 74 procent, av de som står inför pension idag planerar att jobba vidare även efter uppnådd pensionsålder, enligt en undersökning från Swedbank.

Och det kan märkas i plånboken.

1 900-4 300 kronor mer i pension

”Att skjuta upp uttaget med bara ett år ger både högre intjänande och färre uttagsår”, förklarar pensionsekonomen Trifa Chireh för PS.

Enligt beräkningar från Pensionsmyndigheten kan ett års extra arbete efter riktåldern innebära mellan 1 900 och 2 300 kronor mer i pension, varje månad, livet ut, för en person med genomsnittlig lön.

Det lönar sig att jobba längre (Foto: Fredrik Sandberg/TT och Pexels)

Som exempel: en grundskollärare med genomsnittlig lön får cirka 2 000 kronor mer i pension varje månad, om denne jobbar ett år längre än sin riktålder. Skulle läraren istället arbeta två år längre blir pensionen 4 300 kronor högre varje månad.

Anledningen till det är att du, så länge du arbetar, fortsätter att tjäna in till din pension. Samtidigt ska pengarna du redan tjänat in räcka under färre år om du väntar med uttaget.